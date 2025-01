Imma Battaglia e il sostegno per Eva Grimaldi

Dopo la prima esperienza, durata pochi giorni, Eva Grimaldi ha deciso di ripetere l’avventura tornando nella casa del Grande Fratello con il sostegno di Imma Battaglia, la donna con cui ha deciso di trascorrere il resto della sua vita. Con l’ingresso nella casa più spiata d’Italia pochi giorni prima di Natale, Eva Grimaldi ed Imma Battaglia non sono riuscite a trascorrere insieme ne il 25 dicembre ne l’ultimo dell’anno. Lontane l’una dall’altra hanno trascorso il Capodanno a distanza brindando, tuttavia, al loro amore che ha riempito e riempie il cuore di entrambi.

Imma ha così festeggiato con la propria famiglia alle Maldive mentre Eva con i propri coinquilini. Nella Casa, però, Eva non dimentica mai di salutare Imma con cui vive una storia che la rende serena e di cui ha parlato spesso nella casa. Per far arrivare tutto il suo supporto ad Eva, ha scritto un bellissimo messaggio sui social.

Le parole di Imma Battaglia per Eva Grimaldi

Nelle prossime puntate del Grande Fratello, Imma Battaglia potrebbe arrivare in casa per fare una sorpresa ad Eva Grimaldi che, pur stando bene con i propri coinquilini, sente profondamente la sua mancanza. In attesa di poter varcare la porta rossa per poterla salutare e abbracciare, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di coppia e una dolcissima dedica.

“Questa è stata l’ultima foto che ci siamo scattate prima del tuo ingresso nella casa…stai andando alla grande e ti stai facendo volere bene da tutti (ma questo era inevitabile). Mi manchi tanto Eva mia, non vedo l’ora di rivederti (anche se il più tardi possibile) Dajeee”, ha scritto.

