Imma Battaglia, oltre ad essere la moglie di Eva Grimaldi è anche la splendida zia di una ragazza di nome Viola. Di lei non si sa molto, se non quanto l’attivista posta sui social. Poco tempo fa, infatti, è spuntato un post sia su Instagram che su Facebook dove Imma Battaglia si è detta incredibilmente orgogliosa dei suoi nipoti, ecco cosa ha scritto: “La famiglia e i nipoti unici veri grandi amori…e poi che soddisfazione, a scuola sono bravissimi! Grande Viola“. Da quel momento molti si sono chiesti chi sia Viola, sua nipote.

Dal video si vede che è ancora giovanissima, anche se non si conosce la sua età, avrà più o meno 14 anni. Nella clip pubblicata sui social, Imma Battaglia mostra la sua felicità insieme a lei, mentre la porta a casa da scuola. “Imma sei un pozzo di simpatia” “Imma, io ti amo …sei uno spettacolo. Una meraviglia. Una persona incredibile..” “Imma sarai una zia affettuosa premurosa. Hai ragione la famiglia e importante ci vuole rispetto e educazione. Io sono una mamma di cinque figli con dieci nipoti lascia immaginare.“.

Imma Battaglia è molto legata alla sua famiglia. Sono tantissime le foto che ha con la sua nipotina Viola, e le due sembrano parecchio felici di stare insieme e trascorrere tempo di qualità. Poco tempo fa, l’attivista si è anche trovata ad affrontare un terribile lutto: ha perso la sua adorata mamma Luisa, a cui era molto legata anche la moglie Eva Grimaldi. Una perdita terribile che l’attrice aveva voluto raccontare anche sui social testimoniando di essere stata tanto legata a lei.

Ed è così che sia Imma Battaglia che Eva Grimaldi avevano speso bellissime parole sulla donna, che a Eva diceva sempre di non piangere troppo. In ogni caso, questo dimostra il forte legame che le due donne, e specialmente l’attivista, hanno con la loro famiglia. Imma Battaglia ha dato il benvenuto al 2025 da una spiaggia caraibica con la nipote Viola, in un video che ha destato tantissima simpatia: “Che sia per tutti noi un 2025 SPECIALE! Grazie per esserci sempre…vi voglio bene, AUGURIII“. Per capire chi è, quanti anni ha e il cognome della nipote, dovremo aspettare un altro po’, ma vi aggiorneremo appena ci saranno novità!

