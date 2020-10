Imma Battaglia, moglie Eva Grimaldi/ “Ha tenuto il segreto di Garko anche a me”

Imma Battaglia è la moglie di Eva Grimaldi, l’attrice ex fidanzata di Gabriel Garko che per anni ha mantenuto un segreto anche alla stessa compagna. Intervista dal Corriere della Sera leader del movimento LGBT ha dichiarato: “Mia moglie ha tenuto il segreto di Garko e non ha detto nulla neanche a me”. Le parole di Imma arrivano a distanza di pochissimi giorni dal coming out di Gabriel Garko che, prima al Grande Fratello Vip 2020 e poi a Verissimo, ha raccontato la sua verità. Un segreto a lungo nascosto quello di Garko che ha potuto contare anche sulla complicità della sua grandissima amica Eva Grimaldi, moglie della Battaglia. “Eva è stata così riservata su questa storia che neanche io sapevo che Gabriel Garko, suo ex compagno, era gay e la loro era una relazione ‘non consumata’” – ha detto la politica e leader del movimento LGBT che dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato il primo incontro con l’attrice sex symbol. “È stato un incontro magico, io ero in crisi con la mia compagna, ero sola e triste. Ho conosciuto questa donna pazzesca, neoseparata, più triste di me. Siamo diventate amiche” – ha rivelato la Battaglia.

Imma Battaglia: “Eva Grimaldi non si è mai fatta un problema”

Poi Imma Battaglia e Eva Grimaldi hanno cominciato a frequentarsi: “andavamo in motorino come pischelle. Una sera, al concerto degli U2, suonavano One e ho sentito una vibrazione fortissima che mi passava dallo stomaco. Eva si è girata, le ho chiesto “ti sei accorta?”. Mi ha risposto “sì, ho sentito”. Non c’è stato bisogno d’altro”. Un amore improvviso che la Grimaldi non ha avuto paura di urlare al mondo come ha raccontato la moglie: “Eva non si è mai fatta un problema. È innamorata, fine. Era pronta a raccontarlo da subito, ci abbiamo messo cinque anni perché io ero spaventata dall’eco. Infatti, l’odio via web è stato di una violenza mai vista in tanti anni di lotta”. Se Eva Grimaldi si è scoperta tardi, Imma non ha mai avuto dubbi sulla sua natura, anzi la politica e leader LGBT sempre al Corriere ha raccontato quando ha cominciato ad assaporare la liberà: “all’università, dove mi laureo in Matematica. La matematica permette di volare, di scappare ragionando. Studiavo fino all’alba, facevo sport, avevo fidanzatini. Poi, a 19 anni, m’innamoro di una compagna di studi. Un amore folle, una favola nascosta. Non mi feci domande”.



