Imma Pirone, Un Posto al Sole/ “Faccio le pulizie per aiutare mia madre”(Vieni da Me)

Imma Pirone sarà tra gli ospiti di oggi di Vieni da Me nel salotto di Caterina Balivo. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice di Un Posto al Sole ieri pomeriggio e poco fa lo ha fatto anche la padrona di casa che ha annunciato un’intervista speciale alla dolce biondina. La storia di Imma Pirone è quella di una ragazza normale che ha avuto la fortuna di arrivare nel cast di Un Posto al Sole ma che è ancora costretta a fare un secondo lavoro per arrotondare e aiutare la madre. In particolare, proprio Imma Parone si è unita alla soap nei panni di Clara, affascinante cameriera dei Palladini, colei che ha una liason con Alberto, il “padrone” di casa ma questo non le impedisce di lavorare sodo anche lontano dal set. La 32enne di Torre del Greco ha rivelato in un’intervista da Il Mattino di aiutare la madre facendo le pulizie in alcuni condomini della zona vesuviana: “Aiuto mia madre che con la morte di papà, porta avanti l’impresa di pulizie da sola”.

IMMA PIRONE, UNA STORIA DURA MA DIGNITOSA

La storia della dolce Imma Pirone è un po’ triste e complicata perché non solo l’attrice aiuta la madre ma lo fa da quando lei è rimasta sola dopo la morte del padre e così continua dicendo: “È una piccola impresa di pulizie a conduzione familiare. Con la morte di mio padre, la manda avanti solo mia madre, che però si affatica molto. È un lavoro duro. Io non ce la faccio a vederla così stanca, soprattutto man mano che passano gli anni, e ogni volta che posso vado con lei nei condomini e la aiuto a pulire. Non mi vergogno. Anzi, lo faccio a testa alta. È un lavoro umile e dignitoso”. Imma Pirone ha sei fratelli e ha sempre vissuto in povertà, sa cosa è il lavoro duro e non se ne vergogna. Nove anni fa ha affrontato la malattia e la morte del padre rimboccandosi le maniche e aiutando la famiglia. Cosa racconterà oggi pomeriggio a Vieni da Me?

