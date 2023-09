Imma Tataranni 3, prima puntata/ Anticipazioni e diretta: la partenza di Valentina per Napoli

Imma Tataranni 3 – Sostituto procuratore: anticipazioni e diretta prima puntata 25 settembre

Lunedì 25 settembre, in prima serata, Raiuno trasmette la prima puntata di Imma Tataranni 3 – Sostituto procuratore. Dopo il grande successo ottenuto con le precedenti stagioni, Vanessa Scalera torna a vestire nuovamente i panni dell’ormai celebre Procuratore di Matera mantenendo il suo carattere forte, incorruttibile e determinato. Senza filtri e sempre con la battuta pronta, Imma Tataranni, anche nelle nuove puntate, continua a dividersi tra vita privata e vita professionale. Tanti i cambiamenti in quel di Matera, soprattutto nella vita quotidiana del sostituto procuratore che si ritrova a dover gestire la mancanza della figlia Valentina che, ormai proiettata verso il proprio futuro, decide di lasciare la città in cui è nata e cresciuta.

Accanto a Vanessa Scalera nei panni di Imma, il pubblico di Raiuno rivedrà il cast storico della fiction arricchito dall’arrivo di new entry importanti come quella di Gianni Morandi. Accanto a Vanessa Scalera troviamo così: Massimiliano Gallo nei panni di Pietro De Ruggeri, Alessio Lapice è Ippazio Calogiuri, Alice Azzariti è Valentina De Ruggeri, Barbara Ronchi è Diana De Santis, Carlo De Ruggeri è il Dr. Taccardi, Monica Dugo è Maria Moliterni, Dora Romano interpreta la madre di Pietro, Lucia Zotti è Brunella Tataranni, Cesare Bocci è Saverio Romaniello, Carlo Buccirosso è Alessandro Vitali, Martina Catuzzi è Laura Bartolini.

Imma Tataranni 3: la trama della prima puntata

Nel corso della prima puntata di Imma Tataranni 3, il sostituto procuratore si ritrova nella solita routine quotidiana tra lavoro e famiglia. La figlia Valentina, dopo il diploma, ha scelto di continuare gli studi a Napoli e, da soli a casa, Imma e Pietro ritrovano la complicità di una volta tornando ad essere la coppia di un tempo. Tutto, però, cambia quando Calogiuri si risveglia dal coma: il maresciallo inizialmente sembra aver perso la memoria, ma pian piano comincia a ricordare tutto, tranne di essere innamorato di Imma.

Il nuovo Calogiuri spaventa Imma che, da una parte appare sollevata e, dall’altra, non nasconde di essere preoccupata soprattutto perché Calogiuri vuole scoprire a tutti i costi la verità sull’attentato. Nel frattempo, anche la vita privata di Imma comincia a dare segni di cedimento. Di fronte alla crisi matrimoniale, Pietro decide di reagire iscrivendosi ad un corso di pugilato dove conosce Sara, una trascinante e brillante paleontologa che lo invita a seguire un corso di scrittura sul giallo. Imma, così, comincia a sentirsi sola notando l’allontanamento sia del marito che di Calogiuri.

Come vedere in diretta streaming Imma Tataranni 3 – Sostituto procuratore

Le puntate di Imma Tataranni 3 – Sostituto procuratore, vengono trasmesse in diretta televisiva su Raiuno, ogni lunedì in prima serata. La fiction può, tuttavia, anche essere seguita in diretta streaming. Basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione per seguire, contemporaneamente alla diretta televisiva, la diretta streaming, ma anche per rivedere tutte le puntate precedenti già trasmesse in tv.











