Immacolata, perché non si festeggia oggi a Milano?/ 8 dicembre, ‘slitta’ per Avvento

Oggi, 8 dicembre, a Milano e in tutte le Diocesi con Rito Ambrosiano, non si festeggia l’Immacolata Concezione. No, non è una bufala e nemmeno uno “scisma” improvviso dell’Arcivescovo milanese Mons. Mario Delpini, bensì un fatto piuttosto insolito determinato dal particolare calendario di questo 2019. La festività dell’Immacolata Concezione di Maria coincide infatti con la domenica, consueta festività della Chiesa Cattolica: solo che per il Rito Romano, la Chiesa italiana ha deciso di far prevalere la festività del dogma dell’Immacolata, mentre a Milano e dintorni è avvenuto l’esatto opposto. Normalmente le feste dedicate alla Madonna non hanno la precedenza liturgica sulle altre domeniche dei tempi “forti”, ovvero Avvento e Quaresima: quest’anno però è stata fatta una decisa eccezione per espressa volontà della Cei e del suo presidente, il Cardinal Gualtiero Bassetti. Per questa casualità del calendario, la Chiesa Episcopale Italiana ha chiesto e ottenuto di poter festeggiare per oggi 8 dicembre l’Immacolata Concezione di Maria «in considerazione della devozione alla Vergine Maria del popolo italiano». Con una lettera ufficiale del 8 ottobre 2018, il presidente della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Card. Robert Sarah ha concesso alla Chiesa italiana la possibilità di far prevalere la festa mariana raccomandando però che la Liturgia delle Ore rimanga quella della II Domenica di Avvento.

IMMACOLATA CONCEZIONE: PERCHÈ SLITTA NEL RITO AMBROSIANO

Non avviene però la medesima disposizione per il Rito Ambrosiano e in tutta l’Arcidiocesi di Milano: «Nel rito ambrosiano la domenica ha sempre la precedenza, non solo in Avvento o in Quaresima, ma nell’intero Anno liturgico», spiega all’Avvenire il liturgista Monsignor Marco Navoni, vice-prefetto della Biblioteca Ambrosiana e canonico del Duomo e della basilica di Sant’Ambrogio. Per questo motivo oggi i milanesi, anche se ufficiosamente, festeggiano l’Immacolata ma durante la Santa Messa avranno le letture e il Vangelo della IV Domenica di Avvento (nel Rito Ambrosiano si anticipa di due settimane l’inizio del periodo natalizio). La solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria viene posticipata a domani, lunedì 9 dicembre anche se venendo incontro alla diffusa esigenza pastorale sottolineata dall’Arcivescovo Delpini: il capo del rito Ambrosiano ha concesso infatti che na delle Messe di oggi possa celebrare la solennità del dogma mariana. «Il rito ambrosiano – conclude Navoni – ha mantenuto l’antica norma della prevalenza assoluta del giorno del Signore su tutte le feste liturgiche. Un principio ribadito anche dalla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium che però ha previsto alcune eccezioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA