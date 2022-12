Immagina che/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy e Martin Sheen

Immagina che, film di Italia 1 diretto da Karey Kirkpatrick

Immagina che va in onda oggi, venerdì 30 dicembre, a partire dalle ore 14.05 su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura prodotto tra Germania e Stati Uniti d’America nel 2009 e diretto da Karey Kirkpatrick. Nel cast sono presenti Eddie Murphy, Martin Sheen, Nicole Ari parker e Yara Shahidi.

Il film Immagina che vede tra i protagonisti il grande Eddie Murphy, notoriamente doppiato nella distribuzione italiana dal compianto Tonino Accolla. La pellicola infatti è l’ultima con la voce dell’artista. Dal 2011 la voce di Murphy è infatti riprodotta da S. Acerbo. Il film è stato inoltre piuttosto apprezzato dalla critica del settore, come dimostrato dalla candidatura nella categoria di miglior attrice ai Young Artist Awards.

Immagina che, la trama del film

Leggiamo la trama di Immagina che. Evan è il protagonista delle vicende narrate dal film, un uomo dinamico e sempre alla ricerca di affari convincenti e stimolanti. La sua forte dedizione nei confronti del lavoro e della sua vita imprenditoriale è stata alla base della recente rottura con la moglie e dello scarso rapporto con la piccola figlia di nome Olivia. Proprio trascorrendo del tempo con lei, l’uomo viene a conoscenza di un talento davvero singolare. Inizialmente per gioco, Olivia sembrava riuscire a formalizzare teorie e tattiche finanziarie senza alcuna base logica. Infatti, puntando direttamente a caso, dimostra al padre di prevedere con estrema precisione diverse dinamiche legate agli investimenti monetari.

Evan non può credere ai propri occhi ma la possibilità che quel talento possa renderlo ricco non può essere presa sottogamba. La piccola dal canto suo comprende che quel suo particolare potere può essere il collante per un rapporto paterno praticamente nullo. Da questo momento in poi Olivia guiderà il padre in numerosi investimenti tutti a colpo sicuro, instaurando un rapporto che mai avrebbero potuto immaginare entrambi. Inoltre, Evan cerca sporadicamente di capire come fosse possibile una precisione simile; la piccola spiega di essere in grado di mettersi in contatto con una sorta di realtà parallela che le conferisce poteri simili a quelli della veggenza. Il ponte verso questo mondo soprannaturale non sarebbe altro che il suo letto. Nello specifico, il mezzo di comunicazione sarebbe un lenzuolo all’apparenza banale ma di fatto dai poteri magici. Chiaramente, i continui successi del protagonista non passano inosservati e attirano le gelosie dei colleghi come nel caso di Johnny Whitefeather.

L’uomo accecato dall’invidia decide quindi di affidarsi a degli stregoni per riuscire a giovare delle stesse fortune di Evan. Nel frattempo però il padre di Olivia si rende protagonista di un comportamento che rischia di rovinare tutto; pur di accumulare ulteriori ricchezze, spezza quel bel rapporto che si stava creando. Tenta infatti di rubare il lenzuolo al fine di non dover ricorrere alle informazioni delle figlia per i suoi metodi finanziari. Una volta scoperto, viene brutalmente aggredita dalla piccola, delusa profondamente. Proprio nel momento professionale più importante però, il protagonista finalmente dimostra di ravvedersi. Quando l’occasione della sua vita coincide con la recita di Olivia, opta proprio per lo spettacolo regalando alla piccola un puro momento di gioia. La scelta viene anche applaudita dall’uomo che avrebbe voluto ingaggiarlo, ottenendo così comunque l’ottima posizione lavorativa.











