Immagini auguri Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024/ Foto e cartoline con l’intelligenza artificiale

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IMMAGINI DI AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 2024

L’attesa per il Natale sta finendo, il grande giorno sta arrivando e molte persone si stanno attivando per le immagini di auguri per mandare un Buon Natale 2023 e augurare Felice anno nuovo 2024 per Capodanno. A differenza degli anni passati, ora ci sono nuove applicazioni per personalizzare biglietti e cartoline. Ci riferiamo all’intelligenza artificiale, che consente di generare immagini, testi e vari contenuti partendo da dati, algoritmi e modelli. Dunque, potete creare immagini e cartoline di Natale divertenti.

I siti online non mancano. A partire da Canva, piattaforma per creare e personalizzare, ad esempio, poster, loghi, presentazioni, oltre che cartoline. Col generatore di immagini AI, incluso nel piano gratuito, digitando un testo si possono generare immagini decidendo anche stile e proporzione. Tra le opzioni disponibili Adobe Express, che ha strumenti professionali e facili da usare. L’intelligenza artificiale è disponibile anche con Silly Robot Cards, per creare immagini e cartoline di Buon Natale 2023 e auguri di Felice anno nuovo 2024 per Capodanno.

IMMAGINI AUGURI BUON NATALE 2023 E PER CAPODANNO 2024 PER UN FELICE ANNO NUOVO

Le immagini di Capodanno 2024 rappresentano un valido aiuto per personalizzare gli auguri di Felice anno nuovo e renderli originali. Un’operazione resa semplice anche grazie agli smartphone, che consentono di abbinare frasi a immagini per dare ulteriore impatto ai propri auguri. A proposito di foto, ce ne sono diverse sul web, da quelle più divertenti per strappare una risata magari a chi ha attraversato un anno complicato a quelle più formali.

Ci sono poi applicazioni che consentono di creare immagini di auguri di Capodanno 2024 e Felice anno nuovo personalizzate (oltre che di Buon Natale 2023), partendo a zero o modificato una foto presente all’interno della propria galleria, realizzando così qualcosa di molto originale e inedito. Ci sono immagini per chi non vuole fare false speranze in vista del nuovo anno, quelle per gli amanti della tombola, oltre che per gli amanti della lettura, ma anche versioni più classiche, come quelle che presentano il nuovo calendario. Non possono mancare ovviamente le cartoline già pronte.

