La giornata di oggi – giovedì 12 settembre 2024 – è una giornata particolarmente per i cristiani di tutto il mondo perché si celebra la Festa del Santissimo nome di Maria (dedicata interamente alla figura misericordiosa della Vergine) ed è il momento di rispolverare le migliori immagini auguri buon onomastico da inviare a tutte le amiche o parenti – ma anche a tutte quelle persone che semplicemente ci stanno a cuore – che condividono il nome con una delle figure centrali della fede cattolica.

Se ancora non aveste una piccola scorta di foto ed immagini pronta da inviare oggi, non preoccupatevi perché siete ancora in tempo per procurarvene un paio grazie ai nostri suggerimenti che troverete nelle prossime righe: come sempre ci siamo affidati ai social che in questi casi diventano degli alleati (quasi) imprescindibili; mentre in un altro articolo abbiamo anche elencato alcune frasi che potrebbero tornarvi utili per rendere ancora più preziosi e sentiti i vostri auguri semplicemente incollandole nel messaggio che stata per inviare!

Immagini auguri buon onomastico Maria: dove trovare e come cercare i migliori spunti online

Senza dilungarci troppo – visto che siamo certi che siate tutti qui per le immagini auguri buon onomastico da dedicare alle vostre Maria preferite -, ci teniamo giusto a ricordarvi al volo che se i suggerimenti che trovate in questo articolo non dovessero soddisfarvi al 100% (innanzitutto) cliccando su queste parole ne troverete tanti altri e poi semplicemente usando i social potreste trovarne decine e decine di altre: sicuramente il più indicato – ed è quello che usiamo noi – è X, l’ex Twitter; mentre anche Instagram e Facebook potrebbero riservare qualche bella sorpresa!

Inoltre, visto che di Maria parliamo, degli ottimi spunti potreste anche trovarli rivolgendovi alla foltissima libreria artistica dei secoli passati, tra i vari Giotto e Michelangelo: in questo caso basterà cercare alcune parole come “quadri” o “dipinti” associate a “Madonna” su Google, nella sua sezione ‘Immagini’, e troverete migliaia di spunti diversi pronti ad attendervi e – soprattutto – pronti a diventare immagini di auguri di buon onomastico!

Madonna dell’ Umiltà

Masolino da Panicale

Buona serata con un quadro che mi dà serenità in questo tempo così brutto, che la Madonna ci protegga tutti pic.twitter.com/aWf8Y7CWYV — SemplicementeMe (@SemplicementeGL) June 17, 2024

Oggi 8 Settembre si festeggia la nascita ( ipotetica ) dell Madonna!

Buon onomastico tutte le ” MARIA” ! ❤️ pic.twitter.com/CqxOu10wtZ — viviana governi (@govi47) September 8, 2024

16 luglio beata Maria vergine del Monte Carmelo.

Auguri a tutti coloro che festeggiano il loro onomastico e la loro data di nascita in questo giorno.

Scrivo con un po’ di anticipo perché domani non penso mi sia possibile,

-Madre nelle tue mani mettiamo le nostre tribolazioni🙏- pic.twitter.com/MYdUP760Qc — Angelo Notaro. (@Angelo47394556) July 15, 2024