Maria, auguri buon onomastico 2024: le frasi da inviare ad amiche e parenti

Il 12 settembre si celebra il Santissimo nome di Maria, giorno in cui viene ricordata la figura della Madre di Dio. Tale devozione risale al XII secolo ma la festa venne istituita ufficialmente nel 1513 da papa Giulio II per la sola diocesi spagnola di Cuenca ma nel 1685 venne estesa a tutta la Chiesa su volere di papa Innocenzo XI. In occasione di questa festività, faremo gli auguri di buon onomastico a chiunque porti il nome Maria, dunque nostre amiche, parenti e conoscenti che si chiamano proprio come la mamma di Gesù: un nome ricco di significato e importanza che tante donne, in Italia, hanno l’onore di portare. Andiamo allora a vedere qualche frase di auguri di buon onomastico per chi si chiama Maria.

Partiamo da: “Il tuo nome è corto ma ricco di significato e non ne immaginerei uno più appropriato per te. Buon onomastico Maria”. Passiamo poi a: “Oggi festeggiamo te e tutte le donne che portano il nome della Madonna: un nome dolce, importante, significativo e profondo, che rispecchia a pieno ciò che sei tu nella tua vita e per tutti noi. Buon onomastico e goditi questo giorno speciale”.

Maria, buon onomastico 2024: gli auguri per una persona speciale

In questo giorno nel quale si celebra il Santissimo nome di Maria, andiamo a vedere qualche frase per fare gli auguri a chiunque porti questo nome: “Maria, mia cara amica, oggi festeggiamo il tuo onomastico: in questo giorno speciale voglio ribadire ancora una volta l’affetto e la gratitudine che provo nei tuoi confronti e nei confronti della vita per averti messa sul mio cammino. Ti auguro una giornata felice nella quale sarai solo tu la protagonista”.

E ancora, tornando all’importanza di questo nome, passiamo a questa bella frase da dedicare: “Porti un nome speciale che ti rappresenta a pieno, perché sei dolce e materna, speciale come lo era la mamma di Gesù, che ha sacrificato la propria vita per il suo bene e per quello dell’umanità. Oggi celebriamo te e chiunque porti questo nome”.

Il 12 settembre 2024 si celebra il Santissimo nome di Maria

Nel giorno del 12 settembre viene ricordato l’amore della Madre di Dio verso suo figlio, Gesù, celebrando la figura della Vergine Maria. A chi porta questo nome, facciamo gli auguri di buon onomastico con una delle frasi vista o ancora con queste splendide parole: “Maria, nel corso dell’anno abbiamo più occasioni per festeggiarti, e anche oggi, 12 settembre, abbiamo l’occasione per ricordarti quanto tu sia speciale. Buon onomastico”.