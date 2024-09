Immagini auguri buon onomastico Maria: le frasi e gif da dedicare

Il 12 settembre si celebra, per la Chiesa cattolica, la festa del Santissimo nome di Maria, nel quale si ricorda l’amore della Vergine per suo figlio e per l’umanità intera: un sacrificio, il suo, che ha cambiato il mondo. La figura di Maria Vergine viene celebrata numerose volte nel corso dell’anno e questa festività del 12 settembre è solamente un’altra occasione per ricordare l’amore della mamma di Dio ma anche per celebrare chi porta questo bel nome, quello di Maria.

Per fare gli auguri a chi si chiama Maria possiamo utilizzare delle frasi di buon onomastico ma anche delle immagini da allegare. Prima di andare a vedere le immagini di buon onomastico per chi si chiama Maria, andiamo però a scoprire qualche frase da poter allegare a gif e foto da inviare su Whatsapp alle nostre amiche o parenti. Non possiamo infatti dimenticare qualche bella frase da mandare alle persone a noi care.

Immagini auguri buon onomastico Maria 2024: “Un nome dolce e soave…”

Nel giorno del Santissimo nome di Maria, non dimentichiamo di fare gli auguri con immagini e frasi a chiunque porti questo nome e sia tra le persone a noi più care, come un’amica, una mamma, una sorella, una cognata, una suocera o magari una collega. Dunque, chiunque si chiami come la mamma di Gesù e sia nella sfera del nostro cuore, non può non ricevere un bel messaggio di immagini auguri di buon onomastico Maria per questa data così speciale. “Un nome così dolce e soave ti rappresenta a pieno: non avrebbero potuto scegliere qualcosa che ti si addicesse meglio. Auguri Buon onomastico Maria”.

E ancora: “Questo nome rappresenta la tua dolcezza, la tua grazia, il tuo cuore immenso: porta sempre in alto i valori della figura che rappresenti chiamandoti Maria e non dimenticare quanto importante sia. Buon onomastico”. Ora anche abbiamo visto le frasi da dedicare alle nostre amiche dal nome Maria, andiamo a vedere anche qualche immagine da inviare su Whatsapp alle persone a noi care che festeggiando l’onomastico il 12 di settembre.

Immagini auguri buon onomastico Maria 2024: le gif da inviare

Dopo aver visto le frasi, andiamo anche a guardare le immagini di auguri buon onomastico per Maria, persone a noi care che il 12 settembre festeggiano l’onomastico.