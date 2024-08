IMMAGINI AUGURI BUON ONOMASTICO CHIARA 2024: UNA FIGURA DI CARITÀ E BONTÀ

Come abbiamo già detto, il giorno di Santa Chiara è proprio l’11 agosto 2024 e andiamo a vedere le immagini auguri buon onomastico Chiara da inviare a chi si chiama proprio così. In questa giornata la Chiesa ricorda la figura di una ragazza riservata e dedita alle rinunce, che pur venendo da una famiglia importante (era figlia di un Conte), non impiegò molto a scegliere di dedicarsi ai poveri e ai sofferenti, preparando loro pasti caldi e offrendo i suoi vestiti e tutti i suoi averi per chiunque ne avesse bisogno. Chiara era fortemente legata ai precedetti della Chiesa, che le erano stati insegnati dalla mamma fin da piccolissima. Insomma, quella di Santa Chiara è una figura davvero importante per la religione e oggi, che ricorre l’onomastico di chiunque porti questo nome,

IMMAGINI AUGURI BUON ONOMASTICO CHIARA 2024: FRASI DA INVIARE

Prima di vedere le immagini di buon onomastico Chiara 2024, andiamo a leggere insieme qualche frase che possiamo inviare a chiunque porti questo nome. In vista dell’11 agosto, per fare gli auguri. Che siano amiche, sorelle, mamme, colleghe di lavoro o altri parenti ancora, fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Chiara è sicuramente un pensiero dolce che verrà apprezzato. Partiamo da: “Il tuo nome esprime verità e purezza, caratteristiche che tanto mi ricordano la tua persona. Felice giornata del tuo nome, Chiara!”.

Oppure ancora: “Come la Santa della quale porti il nome sei un esempio di bontà e dolcezza: ti auguro di continuare ad essere sempre così, senza mai perdere ciò che ti rende unica ai miei occhi”. O ancora, ad una figlia che si chiama Chiara, possiamo scrivere: “Chiara, amore mio. Ti ho dato questo nome perché fossi, come la Santa che ti rappresenta, dolce, sensibile, altruista e dedita agli altri. Ora che sei grande posso dirti che non avrei potuto scegliere un nome che ti descrivesse meglio perché tu sei esattamente così. Buon onomastico Chiara”.

Con questa bellissima preghiera di santa Chiara auguro a tutti una splendida giornata e tanti auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Chiara: “Il Signore sia sempre con voi, ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui.Amen!”😊💞🌈🌹🙏🏻 pic.twitter.com/aT6IrXl6o8 — Stefania S. (@alisiasessa) August 11, 2020