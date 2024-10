Mancano poco meno di 24 ore alla sempre attesissima ed amatissima festa dei nonni che proprio domani – mercoledì 2 ottobre 2024 – ci porterà a stringerci tutti attorno ad una delle figure più importanti della formazione di qualsiasi bambino, dei veri e propri Angeli custodi che hanno e avranno sempre un occhio di riguardo per i loro nipotini: un’occasione – ovviamente – per ricoprire i nostri nonnini di pensierini ed auguri, facendoli sentire (come sempre si dovrebbe fare) amati e celebrati!

Perseguendo le nostre classiche tradizioni, tra oggi e domani vi proporremo una bellissima carrellata di pensierini – tra frasi, immagini, gif e video – che voi potrete usare per far loro gli auguri buona festa dei nonni 2024: scorrendoli tra queste righe, vi basterà scegliere i vostri preferiti per poi salvarli nella vostra galleria – oppure copiarli nel caso optiate per le frasi – per poi inviarli loro su WhatsApp, nel caso – ovviamente – siano tecnologici; ma se così non fosse allora potrebbe bastarvi ricopiarli su di un foglietto da allegare ai loro regali, oppure stamparli nel caso siano immagini e trasformali direttamente in un bigliettino unico e personalizzato.

Frasi, pensieri e citazioni per gli auguri buona festa dei nonni 2024: da Papa Francesco alle regole di casa

In calce a queste righe troverete alcune immagini per gli auguri di buona festa dei nonni scelte accuratamente sui social tra quelle che – dal nostro punto di vista – erano più belle ed originali; ma prima di dedicarci alle foto ci teniamo anche a suggerirvi un paio di frasi partendo dal sempre bellissimo pensiero di Papa Francesco che disse che “i nonni sono un tesoro“; oppure anche da quello dello scrittore Alex Haley: “I nonni – scrisse – cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini“.

Senza scomodare pensatori, papi, scrittori e quant’altro, tra le tantissime frasi utili per la festa dei nonni ve ne suggeriamo anche un paio di anonime, come per esempio: “I nonni non sono semplicemente nonni, ma veri e propri Angeli che amano e vivono per i loro nipoti“; oppure: “Il vostro amore è la vera linfa della nostra famiglia. Vi auguro un mondo di gioia, salute e tanta felicità, buona festa dei nonni“; chiudendo infine con le regole della casa dei nonni: “1) cucina aperta ad ogni ora, “) pasticcini, cioccolato e caramelle a volontà, 3) i nipoti vengono viziati, 4) coccole, baci, giochi, solletico e risate a volontà, 5) orari di riposo a piacere“.

Immagini per la festa dei nonni 2024: una carrellata di spunti per degli auguri originali

Auguri a tutti i nonni e le nonne ❤❤ pic.twitter.com/IZogs0YEGS — Patrizia💙 (@CuoreIschitano) October 2, 2023

Auguri nonni Twitteri 😘 pic.twitter.com/osNymB3MZa — lunatica (@monicanonmolla) October 2, 2023