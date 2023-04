Immagini auguri buona Pasqua 2023/ Foto e gif per WhatsApp: la colomba con l’ulivo

Tantissime le immagini d’auguri di buona Pasqua 2023 pubblicate in queste ultime ore, e spulciando su Twitter ne abbiamo trovata una riguardante una splendida colomba bianca in volo con in bocca un ramoscello d’ulivo. Un utente ha voluto salutare i suoi social, augurando loro una buona Pasqua e postando appunto un bello scatto con il simbolo della Resurrezione di Cristo. Il web è pieno di frasi dedicate a questo splendido volatile di colore bianco, così bello e nel contempo così raro, come ad esempio queste parole di Albert Camus: “Le grandi idee arrivano nel mondo con la dolcezza delle colombe. Forse, se ascoltiamo bene, udiremo, tra il frastuono degli imperi e delle nazioni, un debole frullìo d’ali, il dolce fremito della vita e della speranza”.

SCENARI/ I caccia (francesi) degli Emirati all'Ucraina complicano le mire di Macron

Mary Baker Eddy invece disse: “Quando gli angeli ci visitano, non sentiamo il fruscio delle ali, non sentiamo il tocco di piuma del petto di una colomba; ma sentiamo la loro presenza per l’amore che creano nei nostri cuori”. Fra le tante parole anche quelle di Fabrizio Caramagna: “Il cristallo d’aria del giorno. Nella sua luce perpetua vola il candore di una colomba”. Ovviamente le immagini d’auguri di buona Pasqua 2023 non si limitano alle colombe.

CAOS MIGRANTI/ "L’Italia tenta lo scambio con gli Usa: armi all'Ucraina per l'aiuto su Tunisi"

IMMAGINI BUONA PASQUA 2022, LE FOTO PIÙ BELLE DEL WEB: FRA COLOMBE E UOVA DECORATE

Fra le tante foto che abbiamo trovato anche quella di un simpatico gattino con in testa una cuffia di lana a forma di papera, e un coniglietto sulla destra. Uno scatto ovviamente modificato, davvero divertente. Non possono ovviamente mancare le foto con le frasi di auguri di buona pasqua, come ad esempio quella che trovate più sotto con tanto di didascalia: “Passate una splendida Pasqua, dalla mia famiglia alla vostra”.

Come vi abbiamo già spiegato, fra le immagini d’auguri per una buona Pasqua 2023 non possono mancare le uova e in questo caso abbiamo voluto selezionarne per voi alcune davvero particolari, leggasi 4 uova fatte non di cioccolato, bensì di materiali inediti come ad esempio il legno, il metallo, le conchiglie o il sottobosco. Infine, fra le immagini di Pasqua più gettonate, non può mancare il tipico dolce pasquale, la treccia con le uova, che prende nomi differenti a seconda della regione, ove si cucina ma che è accomunata da una incredibile qualità: è buonissima!

Talebani vietano la coltivazione di papaveri/ Europa rischia catastrofe da Fentanyl

Carissimi amici e amiche di Twitter,

auguro con tutto il cuore #BuonaPasqua a voi e ai vostri cari!!!

Che sia una Pasqua di pace, serenità e salute per l'Italia, l'Europa e tutto il mondo.

Riprenderò a postare il Martedì Luminoso, cioè il 19 Aprile 2022. Un abbraccio,

Michele pic.twitter.com/50QqgqcBc7 — Mikelo Микелo Мηkeλo مiكeلo ✝🇮🇹🇪🇺🇺🇳 (@micheleguglie) April 13, 2022

Have a Wonderful Easter from our Family to yours! #happyeaster Image by Freepix pic.twitter.com/zmv2JuWjjE — The True Imagination (@ReneeANDSharon) April 3, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA