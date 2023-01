Immagini auguri di Buon Anno/ Frasi e gif per Capodanno 2023 da inviare a tutti

Immagini auguri di buon anno 2023 e Capodanno: alcuni consigli utili…

È tempo di inviare i nostri migliori auguri di buon anno e buon 2023, ma la scelta è tutt’altro che facile! Quante volte vi è capitato di ricevere da persone diverse la stessa frasi o magari le stesse immagini o gif di auguri di Buon anno e Capodanno 2023 prese direttamente da WhatsApp? Magari vi sarete un po’ indispettiti a furia di ritrovarvi il cellulare intasato da auguri tutti uguali e così quest’anno volete essere assolutamente sicuri di stupire i vostri parenti, amici e colleghi con auguri originali. Però non sapete da dove cominciare a guardare per trovare la frase perfetta, complice anche la ressa dei festeggiamenti, abbiamo indovinato?

Noi de ‘IlSussidiario.net’ ci siamo quindi mobilitati per venire in vostro soccorso e abbiamo preparato per voi una bella selezione di frasi e di immagini di auguri di Buon anno e Capodanno 2023 che non vi faranno sfigurare con i vostri contatti. Che le pubblichiate su WhatsApp o sui vostri social, come Facebook o Instagram, potete optare per le classiche immagini con champagne e bicchieri adornati da festoni dorati e scintillanti, oppure per le gif dei fuochi d’artificio e le scritte artistiche di “auguri buon anno” o “buon 2023” in tutte le lingue (ma raccomandiamo al massimo l’inglese per farsi comprendere da tutti). Le gif o immagini di auguri di buon anno e Capodanno 2023 diventeranno irresistibili se accompagnate dalla frase giusta, perciò siete pronti a prendere appunti?

Immagini auguri di buon anno e gif per Capodanno 2023

Auguri di buon anno e buon 2023 da inviare la notte di capodanno con gif e immagini perfette per l’occasione, vediamo insieme alcuni frasi e pensieri di sicuro effetto sulle persone a cui li invierete. Potete scegliere delle frasi più simpatiche per le persone con cui siete più in confidenza oppure diffondere su WhatsApp pensieri di pace e amore per tutti: a voi l’ardua decisione! Ecco una prima carrellata: “Questo non è stato un anno, è stata una prova di resistenza. Buon Anno Nuovo 2023!”; “Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)”; “L’amicizia non cambia come il sole nelle stagioni: è lì e lì resterà per sempre, come me e te. Tanti auguri a noi, amico mio! Che quest’anno sia il più bello di quelli che abbiamo vissuto assieme!”.

E continuiamo con le frasi per gli auguri di buon anno: “Prendi un sacco bello grande, perché non stai leggendo un sms normale. Qui ci sono tantissimi grandi auguri che alla fine non saprai più dove metterli!”; “Previsioni meteo per Capodanno: è prevista una forte pioggia di baci e abbracci, consigliabile chiudere l’ombrello e aprire il cuore. Tanti auguri per un sereno e buon nuovo anno 2023”; “A fine anno fatti una promessa: ricomincia da te. Auguri di Buon Anno 2023”; “Metti le ali ai tuoi sogni e consenti loro di diventare realtà. Auguri Buon anno 2023!”.

Qui sotto le immagini auguri di buon anno e Capodanno 2023

Per l’esordio del nuovo anno vorrei fare un augurio ispirato alla Bibbia. Ho cercato l’espressione biblica che si ripete 365 volte e ho trovato “non temere”.

La offro, affinché sia assaporata ogni giorno per affrontare nel modo migliore le sfide della vita.#BuonAnno! pic.twitter.com/EMYBVNmdWf

