Torniamo in questo lunedì 23 dicembre 2024 a suggerirvi una nuovissima carrellata di immagini auguri Natale e buone feste che vi permetteranno di essere prontissimi nei prossimi giorni per rallegrare le festività di amici e parenti facendoli sentire apprezzati e pensati con un messaggino su WhatsApp (od ovviamente su qualsiasi altro social o mezzo comunicativo preferiate) inviato già alle primissime luci dell’alba: prima di addentrarci nel vivo di questa nostra ennesima selezione di immagini auguri Natale vi ricordiamo che su queste stesse pagine da quasi un mese a questa parte pubblichiamo quotidianamente articoli con frasi, citazioni e pensieri che renderanno – se uniti a foto, video e gif – ancor più originali i vostri messaggi!

Dato che probabilmente avrete un pochino di tempo libero con l’avvento delle festività natalizie, vi ricordiamo anche che potrete procedere ad una vostra personalissima selezione di immagini auguri Natale semplicemente sfruttando i social: noi tendenzialmente ci affidiamo a Twitter (o X, che dir si voglia), ma anche Instagram contiene migliaia e migliaia di proposte – tanto che l’hashtag ‘Natale’ contiene ben 11,6 milioni di post -, similmente allo spesso dimenticato Facebook e al quasi sconosciuto Pinterest; quest’ultimo un social dedicato interamente alle foto!

OLTRE ALLE IMMAGINI AUGURI NATALE E BUONE FESTE, I CONSIGLI PER TROVATE LA GIF A TEMA SU WHATSAPP

Similmente, oltre alle immagini auguri Natale per rendere ancora più simpatici e (per così dire) ‘movimentati’ i vostri messaggi potreste optare per la scelta di una di quelle sempre divertenti gif che – nel caso remoto in cui non lo sappiate – sono quei brevissimi video ripetuti in loop che vi sarà certamente già capitati di vedere in questa o quell’altra chat: trovarle e sceglierle è veramente facilissimo, perché oltre agli appositi siti (tra i quali vi suggeriamo Giphy e Tenor) potrete anche sfruttare direttamente WhatsApp!

La ricerca della vostra gif preferita da allegare alle immagini auguri Natale e buon feste 2024 si può fare in pochissimi click partendo dal menù che vi comparirà una volta cliccata la faccina a sinistra del campo in cui scrivete il messaggio e scegliendo poi l’apposito sottomenù indicato con la scritta ‘GIF’: lì vi basterà scrivere diverse parole associate al Natale, magari aggiungendo anche il nome di qualche personaggio di film o serie tv che vi piace, oppure anche qualche animale, per trovare tutte le proposte corrispondenti ed inviarle in una manciata scarsa di secondi.

Cari amici, é Natale

e questi i miei auguri:

“cercate di vincere ogni tristezza,

di voler bene a chi é con voi,

non permettete che si senta solo

o abbandonato chi conoscete,

sorridete anche a chi vi é ostile,

e siate grati per i giorni che vivete.

E Natale sarà un buon Natale!” pic.twitter.com/RfD5uInTPu — enzo bianchi (@enzobianchi7) December 23, 2019