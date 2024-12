Con il calendario che segna ormai solamente più 15 giorni all’arrivo delle attesissime festività natalizie, noi torniamo ancora una volta a suggerirvi una lunga carrellata di immagini auguri buon Natale 2024 e felice anno nuovo che vi consigliamo già da subito di salvarvi nella galleria dal cellulare o in un’apposita nota per farvi trovare pronti all’appuntamento del 25 dicembre potendovi – dunque – dedicare interamente al sontuoso e tradizionale pranzo e (soprattutto) alla convivialità dei vostri familiari ed amici!

Auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo/ Frasi d'autore e messaggi speciali: l'amore sotto l'albero

Partendo subito da alcune bellissime frasi per augurare buon Natale 2024 e felice anno nuovo oggi abbiamo scelto di dedicarci ancora una volta a qualche famosa citazione partendo da Antoine de Saint-Exupéry che nel suo ‘Il piccolo principe’ scrisse: “Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo“; mentre la seconda posizione della nostra carrellata di frasi celebri è riservata a Don Tonino Bello che disse: “Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio“.

Auguri buon Natale 2024 e Immacolata/ Un po' di esempi per i bigliettini dei pacchetti regalo

Le migliori immagini auguri buon Natale 2024 e felice anno nuovo: dagli alberi ai trulli natalizi

Nella seconda parte di questo articolo di buon Natale 2024 e felice anno nuovo – invece – vorremmo lasciarvi un paio di simpatiche citazioni che potrebbero rivelarsi utili per degli auguri scherzosi e giocosi che sappiamo strappare una piccola risata nei destinatari, partendo dallo scrittore Alberto Lodispoto: “Non si diventa obesi tra Natale e Capodanno, ma piuttosto tra Capodanno e Natale” e passando immediatamente al pugile Jake Lamotta che in una vecchia intervista disse – ironicamente -: “Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente ma Babbo Natale si è suicidato“.

D’altra parte – prima di chiudere ricordandovi che tra le nostre pagine potete trovare tantissime altre ricche carrellate di proposte – vogliamo anche lasciarvi con una serie di immagini auguri buon Natale 2024 e felice anno nuovo che potrete allegare alle frasi e alle citazioni che vi abbiamo appena proposte per rendere ancor più unici e simpatici i vostri messaggi: noi ci siamo concentrati su Twitter (che ora ormai chi chiama X), ma voi potete anche sbizzarrirvi cercando su qualsiasi altro social, sullo stesso Google o anche su piattaforme spesso ignorate come Pinterest o Unsplash!

