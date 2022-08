Immagini buon Ferragosto 2022/ Foto di auguri da inviare: mare e fuochi d’artificio

IMMAGINI AUGURI BUON FERRAGOSTO 2022: TRA WHATSAPP E I SOCIAL

L’attesa è ormai quasi finita: poche ore e sarà il momento di inviare su Whatsapp ad amici e parenti oppure pubblicare sui social network le immagini di buon Ferragosto 2022. La festa di metà estate, infatti, si celebrerà domani, lunedì 15 agosto. Le persone che, approfittando del weekend, si stanno già godendo le meritate vacanze, sono tantissime. È per questo motivo che, cellulari alla mano, è caccia a fotografie, video e meme ad hoc per l’occasione, con a corredo ovviamente delle frasi di auguri. Il web ne propone alcune divertentissime.

Quali sono gli scenari che compaiono più spesso in questi quadretti? Ovviamente, quelli che fanno riferimento al mese più caldo dell’anno. Ferragosto è sinonimo di mare, spiagge assolate ma anche grigliate, divertimento ed allegria. Non possono mancare, inoltre, i fuochi d’artificio che illuminano i cieli a mezzanotte per sancire il giro di boa di questa estate.

IMMAGINI BUON FERRAGOSTO 2022: GLI AUGURI MIGLIORI DA INVIARE AD AMICI E PARENTI

Le immagini di auguri di buon Ferragosto 2022 sono super ricercate su Internet in questi istanti! Se anche tu non vuoi mancare all’appuntamento e non aspetti altro di trovare la foto, il video o il meme migliore da inviare ad amici e parenti su Whatsapp oppure da pubblicare sui social network, allora sei nel posto giusto. Non pensate che si tratti esclusivamente di un fenomeno per i giovani, perché anche i più grandi negli ultimi tempi hanno iniziato a impegnarsi per stupire i propri figli e nipoti con contenuti divertenti.

È dunque il momento di andare a caccia su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che ovviamente nel tradizionalissimo Google. Per quanto riguarda i social network, per trovare le immagini di auguri Buon Ferragosto 2022 che cerchiamo ci viene in aiuto l’hashtag #buonferragosto, che le raccoglie tutte. In coda a questo articolo troverai le più belle.

GUARDA QUI SOTTO ALCUNI ESEMPI DI IMMAGINI AUGURI BUON FERRAGOSTO

