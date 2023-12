Immagini per gli auguri di Santo Stefano 2023/ I dipinti più belli del primo martire (26 dicembre)

Nella giornata di oggi, 26 dicembre 2023, si celebra Santo Stefano, festività che “chiude” il trittico natalizio e che rappresenta un’ottima occasione per inviare a tutti i nostri amici e parenti un’immagine di auguri. Un modo per celebrare il primo tra i martiri, difensore della missione e della gloria di Dio tra i giudei, ma anche per far sentire apprezzati e pensati tutti coloro che riceveranno un messaggio.

Oltre alle frasi per gli auguri di Santo Stefano 2023, tuttavia, potremmo anche optare per delle bellissime immagini, tra le tantissime presenti online. Tutti coloro che sono alla ricerca di un’immagine per questa festività potranno trovare in questo articolo una nostra personale carrellata delle migliori che selezioneremo meticolosamente nel corso di tutta la giornata. Tuttavia, chiunque preferisse cercare personalmente le proprie immagini per gli auguri di Santo Stefano 2023 potrebbe farlo comodamente cercando frasi come “auguri Santo Stefano” o “immagini Santo Stefano” su Google, ma anche sui vari social, tra i quali sicuramente Instagram e Twitter forniranno il maggior numero di spunti.

Le migliori immagini per gli auguri di Santo Stefano 2023: il primo martire

La nostra prima carrellata di immagini per gli auguri di Santo Stefano 2023 verterà soprattutto sulla figura del martire. Oltre alla gioia che accompagna le feste, viste come un momento di conviviale compagnia di familiari ed amici, occorre non perdere mai di vista quale è la reale ragione per cui si festeggia, in questo caso legata, appunto, alla figura di Stefano, Santo centrale ed importantissimo per la tradizione cristiana, nella quale ha deciso di immolarsi affinché la gente ascoltasse il messaggio di speranza e di gloria di Dio.

#ricordiamodomani #26dicembre S.Stefano,fu il primo martire. Ebreo,convertito alla fede da S. Pietro,mostrò subito un grande zelo per la gloria di Dio e una grande sapienza nel confutare i Giudei,che disprezzavano il Nazareno.Iconografia di Santo Stefano(Londra,National Gallery). pic.twitter.com/gUrYGRq2dV — Lia (@amatorosalia1) December 25, 2023

December 26th is il giorno di Santo Stefano (Saint Stephen’s day) and an important day in the Italian calendar: https://t.co/JTpoftUs7K pic.twitter.com/fR4tqsXj0Y — Italy Magazine (@ItalyMagazine) December 25, 2023

Daily Gospel Reflection for Tuesday, December 26, 2023 – Saint Stephen, the First Martyr—Feast – Second Day of the Octave of Christmas, December 26 – Catholic Daily Reflections from My Catholic Life!https://t.co/TsKDUuzSoY pic.twitter.com/d8rbNd7RJp — Catholic Daily Reflections (@CathDailyRef) December 25, 2023

Tuesday 26th December is the Feast of St Stephen, deacon and first martyr of the Church, and Mass is at noon. Carols will be sung. Also on Tuesday there will be an Eastern Orthodox Liturgy at 2pm. The celebrant will be the Bishop, Mar Silwan, assisted by Abouna Michel. pic.twitter.com/qWxmB3oar1 — Saint Peter’s Hove (@HoveSaint) December 25, 2023













