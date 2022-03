Immagini San Patrizio 2022/ Foto e scatti dai social: feste, barche e tanto verde

Nelle ultime ore stanno popolando sui social e non solo le immagini di San Patrizio 2022. Oggi, 17 marzo, si celebra in tutto il mondo il famoso patrono dell’Irlanda, e dopo due anni di pandemia sono moltissime le parate che si sono nuovamente celebrate dopo lo stop forzato per il covid. Immagini di San Patrizio che sono caratterizzate dal colore per eccellenza della festa, ovvero, il verde, e per l’occasione la città di Chicago, come potete notare da uno scatto che trovate più sotto, ha deciso di colorare il suo fiume, il Chicago River, proprio di green, verde.

Splendida anche la foto di una barca ormeggiata in quel di Claddagh a Galway, in Irlanda, illuminata di verde proprio per la festa di San Patrizio, e non possono mancare poi gli scatti delle varie feste sparse per il mondo, come ad esempio una festosa parata direttamente da Yokohama, nota metropoli situata in Giappone. Fra le tante immagini per la festa di San Patrizio 2022 anche le immancabili foto con le frasi d’auguri, e a riguardo ne abbiamo selezionate alcune per voi, come ad esempio questo pensiero: “Oggi non festeggiamo solo un caro amico ma un ragazzo fantastico al quale auguriamo un buon onomastico!”, ma anche: “Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Patrizio!”.

IMMAGINI SAN PATRIZIO 2022: FRA SCATTI SUGGESTIVI E FRASI D’AUGURI

E ancora: “Potrei dimenticare tutti gli eventi seganti sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!”, così come: “Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico!”. Concludiamo questo spazio dedicato alle immagini per la festa di San Patrizio 2022 con una poesia di Chauncey Olcott e George Graff, Jr: “Quando gli occhi irlandesi sono sorridenti, è come una mattina di primavera. Nella cadenza della risata irlandese si possono sentire gli angeli cantare. Quando i cuori irlandesi, sono felici tutto il mondo sembra luminoso e gioioso. E quando gli occhi irlandesi sono sorridenti, di sicuro, rubano il tuo cuore da distante”.

The iconic Galway Hooker boat all lit up for St. Patrick's Day down at the Claddagh. It doesn't get much more Irish than that ☘ 📌 Claddagh, County Galway

📸 Declan Colohan

We 💚🤍🧡 Ireland pic.twitter.com/UA6UIk0odh — We Love Ireland (@FollowIreland) March 15, 2022

Safe to say Chicago goes hard for St. Patrick’s Day. The Chicago River is currently green. ☘️🇮🇪 pic.twitter.com/6XH5gThTok — Vashon Jordan Jr. (@vashon_photo) March 12, 2022

Spring has come!

Happy St.Patrick’s day parade day here in Yokohama Japan!

🇮🇪🍀☘️ pic.twitter.com/fPcqBqXHjl — 🍀Nobubhoy🍀🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇯🇵 (@Nobubhoy) March 12, 2022

