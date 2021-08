Immaturi il viaggio, Canale 5/ Il film con Roul Bova e Ricky Memphis

Immaturi il viaggio, film diretto da Genovese

Immaturi il viaggio va in onda oggi, 14 agosto 2021, in prima serata su Canale 5. Nel cast troviamo Raoul Bova che ha prestato i suoi occhi azzurri al regista Genovese e al suo fianco compaiono attori di assoluto prestigio come Ricky Memphis, tante volte nei vesti del poliziotto o carabiniere in film come ‘Palermo Milano – Solo andata’, ‘Milano Palermo – Il ritorno’ o commedie brillanti tra le quali ricordiamo ‘Ex – Amici come prima!’ con la regia di Carlo Vanzina, ‘Ma tu di che segno 6?’ di Neri Parenti e tante altre produzioni sempre italiane. Al fianco della coppia di mattatori la bellissima Barbora Bobuľová, attrice di origini slovacche, ben naturalizzata non solo in Italia ma in tutta Cinecittà. Il sequel di Immaturi non riesce a prendere il volo e non funziona sotto tutti gli aspetti.

Immaturi il viaggio, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Immaturi il viaggio. Il gruppo composto da Lorenzo, Luisa, Francesca, Piero, Virgilio, Giorgio, Marta ed Eleonora decide di compiere quel viaggio che, per motivi economici legati alla giovane età, non compirono dopo il diploma di maturità. Oggi sono tutti adulti, o ‘adultescenti’ in molti casi, quindi uomini e donne con animo non del tutto maturo e voglioso di vivere senza freni e legami la loro vita, e partono per l’isola di Paros, in Grecia. Come spesso accade, galeotta fu la vacanza e alcuni componenti del gruppo, dimenticando il cuore lasciato ad attenderlo in Italia, tradiscono le fidanzate con ragazze straniere, nel nostro caso spagnole, altri s’innamorano nel gruppo, insomma, per l’ultima volta forse nella vita, uomini e donne oramai adulti del tutto, si abbandonano al senso adolescenziale della vita comportandosi come “teen ager” più che persone che dovrebbero dare un senso definitivo all’esistenza, ma, ripetiamolo ancora, la vacanza è per il corpo e per la mente…

