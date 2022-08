Immenhof La Grande Promessa/ Su Rai 1 un episodio della miniserie

Immenhof La Grande Promessa, film di Rai 1 diretto da Sharon von Wieterscheim

Immenhof La Grande Promessa va in onda oggi, lunedì 22 agosto, dalle ore 21:25 su Rai 1. Si tratta di episodio di una miniserie avventurosa divisa in tre capitoli, di cui il secondo appena uscito nel 2022. Il film è girato in Germania con la regia di Sharon von Wieterscheim e il titolo originale in lingua tedesca del film è Immenhof 2 – Das grosse Versprechen. Nel cast del film troviamo Leia Holtwick, Ella Päffgen, Moritz Bäckerling e Heiner Lauterbach, già insieme nel cast dell’episodio precedente di Immenhof, oltre a Caro Cult e Maximilian, Befort tra i nuovi interpreti del secondo episodio.

La Grande Promessa è il secondo capitolo della serie dedicata alle sorelle Jansen nella tenuta di Immenhof, con il precedente episodio girato nel 2019 e intitolato Immenhof – L’avventura di un’estate, dove è protagonista la giovane Lou. Il sequel riprende da dove si era concluso il primo episodio. La saga delle sorelle Jansen è ispirata a un cult tedesco anni Cinquanta e così i nuovi episodi, tra grandi temi come l’amore e il rispetto per gli animali e tanta commozione per una storia avvincente, ma ricca di sentimenti, hanno avuto un grandissimo successo di pubblico in Germania; sono già iniziate le riprese del terzo episodio della saga, che sarà distribuito prossimamente.

Immenhof La Grande Promessa, la trama del film

Leggiamo la trama di Immenhof La Grande Promessa. Cagliostro viene avvelenato, riuscendo a salvarsi, ma per evitare il peggio, il cavallo campione di Mallinckroth viene portato al riparo e nascosto nel maneggio delle sorelle Jansen, all’Immenhof, dove inizia la sua convalescenza sotto il controllo amorevole di Lou.

Qui riesce a scampare a un secondo tentativo di avvelenamento, rimettendosi completamente in tempo per partecipare alla prossima gara, proprio come vorrebbe il suo proprietario Mallinckroth. Ma Lou non è d’accordo e per evitare altri problemi alla salute del cavallo, fugge portandolo con sé nella tenuta di Cal, un vecchio amico di famiglia. Lou promette a Cagliostro che non dovrà più partecipare a nessuna gara, ma la nuova vita con Cal si fa complicata.

