Immenhof l’avventura di un’estate/ Su Rai 1 il film tedesco per la tv

Immenhof l’avventura di un’estate, film di Rai 1 diretto da Sharon von Wietersheim

Immenhof l’avventura di un’estate è il film d’avventura del 2019 che Rai 1 trasmette dalle 21.25, in prima serata oggi, lunedì 15 agosto. Il titolo originale è “Immenhof Das Abenteuer eines Sommers”. La pellicola è distribuita da Concorde Filmverleih, Concorde Home Entertainment e prodotta da Rich and Famous Film, Tele München, Potemkino Port.

Rimini Rimini/ su Rete 4 la commedia cult con Jerry Calà e Serena Grandi

La regia è di Sharon von Wietersheim che ha curato oltre che la regia anche la sceneggiatura. Nel cast abbiamo: Leia Holtwick attrice tedesca nata a Wiesbaden nel 2002. Moritz Bäckerling è nato a Unna in Germania nel 1999, tra i suoi film più recenti ricordiamo: Io rimango qui. Heiner Lauterbach è nato nel 1953 a Colonia in Germania, tra i suoi film più recenti ricordiamo: Il caso Collini, Tutti a Verona, Uomini e Benvenuto in Germania. Altri attori che fanno parte del cast sono: Valerie Huber, Rafael Gareisen e Wotan Wilke Mohring.

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato/ Su Canale 5 il film romantico

Immenhof l’avventura di un’estate, la trama del film

Immenhof l’avventura di un’estate racconta la storia di tre sorelle che dopo la morte del padre si ritrovano a gestire una fattoria che si occupa dell’allevamento di cavalli. Lou ha appena sedici anni, Emmie è la più piccola e Charly è appena ventenne. Lou è la figlia che soffre di più dalla scomparsa del padre, in quanto c’era molto legata. A lei piace cavalcare i cavalli e domarli e il padre la seguiva in ogni sua impresa. Purtroppo le ragazze vengono a conoscenza di un forte debito contratto dal padre e che non è riuscito a restituire e nemmeno loro sono in grado di farlo per mancanza di soldi. La fattoria è in pericolo e le ragazze dovranno fare di tutto per salvare l’attività familiare.

Incontri Proibiti/ Su Rai 2 il film con Alberto Sordi e Valeria Marini

A complicare la loro esistenza è il vicino di casa e proprietario anche lui di una fattoria, Jochen Mallinckroth. Lou nel tentativo di salvare la fattoria, fa un patto con Mallinckroth che coinvolge il suo cavallo Holly: la ragazza vuole dimostrargli di essere una valida addestratrice. Charly, la sorella più grande deve convincere il giudice di essere in grado di prendersi cura delle altre due sorelle minori altrimenti rischia di perdere anche loro. Le tre sorelle non sono lasciate sole ad affrontare il problema, ricevono a sorpresa un aiuto da un Youtuber ma la strada per riappropriarsi della fattoria ancora è molto lunga e piena di insidie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA