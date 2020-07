Immobile lascia la Lazio?/ Chiaradia: Partirà, ma solo per maxi offerta (esclusiva)

Sono voci di calciomercato per Ciro Immobile: il bomber della Lazio di Simone Inzaghi infatti potrebbe presto decidere di abbandonare lo spogliatoio biancoceleste, già al termine di questa stagione, nonostante un forte contratto che lo lega al club capitolino fino al 2023. Certo il bomber di Torre Annunziata è nome sempre appetibile per il calciomercato e non sono pochi i club che sarebbero pronti anche a fare follie per accaparrarsi un attaccante del suo calibro, che solo in questa stagione del campionato di Serie A ha già messo da parte ben 29 gol. Pure però anche la Lazio non sarebbe troppo felice di veder andare via il suo pupillo, punto di riferimento anche morale dello spogliatoio di Simone Inzaghi. Per parlare del futuro di Ciro Immobile abbiamo sentito l’operatore di mercato Pietro Chiaradia: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Immobile potrebbe lasciare la Lazio? In effetti credo che alla fine Lotito e la Lazio vogliano riconfermarlo anche per l’importanza di Immobile nella formazione biancoceleste. Certo che se arrivasse un’offerta importante di cento, centocinquantamilioni la Lazio potrebbe accettare. Lotito valuta il giocatore cento milioni.

La sua prossima squadra sarà il Napoli? Perchè no, Immobile è di Torre Annunziata, sarebbe molto contento di andare a giocare al Napoli. Magari si potrebbe fare uno scambio con Milik anche se il centravanti polacco preferirebbe andare alla Juventus. La società bianconera deve infatti sostituire Higuain che partirà…

In quali altre squadre italiane potrebbe finire, Milan ad esempio… No anche perchè la squadra rossonera non ha la disponibilità economica per prendere Immobile!

C’è il Newcastle per Immobile in Europa? Il Newcastle è pronto ad offrire quella cifra che la Lazio vuole. E così Lotito potrebbe accettare. Lo stesso Immobile alla società inglese avrebbe un ingaggio di 8 milioni, una cifra che alla Lazio non prendrebbe mai.

La Lazio con chi potrebbe sostituirlo? C’è Caicedo, Correa, c’è una Lazio che potrebbe puntare su qualche giovane, su qualche attaccante interessante della nostra serie A. Di sicuro la società capitolina non si farebbe trovare impreparata di fronte alla cessione di Immobile…

(Franco Vittadini)



