Classifica marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere ma Ronaldo è pronto al sorpasso

Entriamo nel vivo della 33^ giornata del primo campionato nazionale e tocca ora andare a vedere anche che cosa sta accadendo nella classifica dei marcatori della Serie A, quando ormai mancano solo pochi turni alla conclusione della stagione 2019-20. Sono infatti appena cinque giornate al termine di questa convulsa e complicata stagione 2019-20 del primo campionato nazionale: è dunque tempo di verdetti in campo come pure tra i miglior marcatori della Serie A e la lotta per la Scarpa d’oro si fa dunque infuocata. Anche perchè alla vigilia della 33^ giornata, si è finalmente ridotto lo scarto tra il capocannoniere del campionato e i primi rivali al titolo e dunque tra il primo in graduatoria Ciro Immobile e l’inseguitore Cristiano Ronaldo, questo autore di prestazioni importanti da che si è tornati a giocare, dopo il lock down. Ad ora dunque resiste alla prima casella della classifica dei marcatori della Serie A, sia pure ancora in piena crisi realizzativi il pupillo di Inzaghi, Ciro Immobile, sulla carta il primo indiziato alla vittoria della Scarpa d’oro, con ben 29 gol segnati finora. Alle spalle dell’attaccante della Lazio però pure ha notevolmente guadagnato terreno Cristiano Ronaldo, che per la Juventus ha già posto la firma a 28 reti e dunque gli basterebbe ben poco per diventare il nuovo leader della classifica dei marcatori della Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SUL PODIO ANCHE LUKAKU

Esplorando la classifica dei marcatori di Serie A e già riferito della lotta al vertice tra Immobile e Ronaldo per il titolo di capocannoniere, ecco che pure alle spalle dei due, troviamo in lista nomi di gran peso, che pure stanno registrando un certo ritardo. Al terzo gradino infatti ha ancora da recuperare almeno 8 reti per pareggiare con il bomber lusitano, l’idolo dei tifosi nerazzurri Romelu Lukaku, che sotto i colori della maglia dell’Inter ha messo da parte 20 reti. Lo seguono con 17 gol a tabella Joao Pedro del Cagliari e Muriel dell’Atalanta, mentre pure rimane incollato il capocannoniere del Sassuolo Francesco Caputo, autore fin qui di ben 16 gol. Segnaliamo poi per la classifica dei marcatori della Serie A anche il nome del Gallo Belotti del Torino, in splendida forma da che è ripartito il campionato, e che pure ha già messo a tabella ben 15 gol.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 33^ GIORNATA

29 gol: Ciro Immobile (Lazio)

28 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

20 gol: Romelu Lukaku (Inter)

17 gol: Luis Muriel (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

16 gol: Francesco Caputo (Sassuolo)

15 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Duvan Zapata (Atalanta), Andrea Belotti (Torino)



