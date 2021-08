Imparare ad amarti, Canale 5/ Trama e cast: una produzione francese commovente

Imparare ad amarti andrà in onda oggi, 23 agosto, in prima serata all’interno del palinsesto di Canale 5, l’inizio del film è fissato alle ore 21.20. Ci troviamo di fronte a un film di produzione francese che ha visto la sua prima cinematografica nel 2020. La pellicola che gode della regia di Stéphanie Pillonca si basa sull’interpretazione di un cast di attori alquanti affiatati, tra di essi si segnalano Ary Abittan, Julie De Bona, Youssef Hajdi, Sébastien Autret. Il film ascrivibile al genere delle pellicole drammatiche vista anche la recente produzione rappresenta una prima televisiva.

Imparare ad amarti, la trama del film

Leggiamo la trama di Imparare ad amarti. Frank è un bell’uomo con una bella moglie e una vita soddisfacente. egli ama il suo lavoro di istruttore di Judo, un lavoro che lo porta non solamente ad affinare la mente ma anche a desiderare un corpo perfetto e senza alcuna problematica fisica. Un giorno l’uomo e sua moglie scoprono che presto diventeranno genitori, la notizia come spesso accade viene presa con felicità e da il via a un’attesa spasmodica tendente alla conoscenza del proprio bambino. I due devono però fare il conto con la realtà. La bimba in arrivo infatti soffre della sindrome di Down e i due, in special modo il padre, dovranno accettare la malattia della propria bimba e riuscire a lenire la sofferenza che provano. Lo spettatore viene cosi portato all’interno dei drammi che la gestione di una malattia cosi grave porta con se, i piccoli episodi di discriminazione iniziano a turbare la vita di Frank che però alla fine imparerà ad amare la sua piccola e meravigliosa bambina e a trarre da lei un amore incondizionato.

