Ad esattamente 77 giorni di distanza dall’apertura delle Elezioni negli States, il Partito Repubblicano guidato dal candidato ed ex presidente Donald Trump è pronto a chiedere l’impeachment a Biden: a lanciare la notizia è stato il quotidiano DailyMail che sembra aver messo le mani su un plico di quasi 300 pagine presentato oggi dal GOP (appunto, il partito di Trump) alla Camera per una votazione sull’apertura dell’inchiesta nei confronti dell’81enne presidente uscente; il tutto mentre mancano poche ore al suo discorso alla Convention nazionale democratica.

L’impeachment a Biden – riferisce sempre il DailyMail – si baserebbe su tutta quelle serie di affari (a dir poco) dubbi condotti dal figlio Hunter, parlando di “prove schiaccianti” che collegherebbero il presidente ad una vera e propria “cospirazione per monetizzare il suo incarico (..) allo scopo di arricchire la sua famiglia”: in totale, grazie all’influenza esercitata dal padre in qualità – all’epoca dei fatti analizzati – di vicepresidente, il figlio e la famiglia avrebbero guadagnato qualcosa come 27 milioni di dollari.

Ora, sull’impeachment a Biden la palla passa – appunto – alla Camera che nei prossimi giorni dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di indagini formali: l’ipotesi del DailyMail è che la pratica verrà archiviata sia – da un lato – per la maggioranza scarsa di cui godono i repubblicani alla Camera, sia – dall’altro lato – per il recente ritiro dalla corsa elettorale del presidente che ha lasciato il suo posto a Kamala Harris; ma in caso di vittoria a novembre di Trump il fascicolo verrà quasi certamente preso in carico.

I 27 milioni di dollari e gli affari del figlio Hunter: cosa c’è dietro all’impeachment a Biden

Le accuse che giustificherebbero l’impeachment a Biden sono veramente parecchie e – se confermate – gravissime, a partire da quei 27 milioni di dollari ricavati da varie entità straniere in una serie di trattative condotte da Hunter: parte di quella somma (esattamente 240mila dollari, per quanto riguarda almeno le cifre tracciabili) è finita in tasca al fratello del presidente, ma non esistono documenti formali che spieghino il “rimborso” citato nella causale degli assegni; mentre il DailyMail ha anche scoperto altri trasferimenti precedenti a quelli in esame al GOP.

Dietro ai 27 milioni di dollari di cui parlavamo prima – riferiscono sempre le carte repubblicane visionate dal quotidiano britannico – ci sarebbero diverse trattative conclusa da Hunter tra il 2014 e il 2016, tutti ottenuti grazie allo “status di vicepresidente” di Biden: nel rapporto si cita in particolare una cena tra diversi imprenditori kazaki, russi ed americani a cui avrebbe partecipato personalmente anche l’allora vicepresidente; così come in almeno un’occasione Joe avrebbe telefonato all’oligarca Baturina per chiederle di essere “buona con il mio ragazzo“.

Singolare – e questo è un po’ il succo dell’impeachment a Biden – che dopo ogni cena, incontro o telefonata in cui Hunter ha incluso anche il padre, tutti i soci in affari hanno impiegato al massimo pochi giorni per far pervenire le cifre dovute al 54enne; tesi peraltro confermata dal suo ex socio in affari Devon Archer, già sentito in più occasioni dagli inquirenti americani sulle indagini aperte a carico di Hunter.

Il GOP: “Joe Biden ha cospirato contro gli Stati Uniti per arricchire la sua famiglia”

Proprio soffermandoci sulle appena citate indagini, i documenti per l’impeachment a Biden includono anche un capitolo in cui si accusa il presidente uscente di aver sfruttato la sua posizione per “rallentare” il Dipartimento di Giustizia per l’inchiesta (che si è trasformata nel 2023 in un’accusa formale, dopo 8 anni di ritardo) sul milione di dollari di tasse mai versate dal rampollo presidenziale, unite all’acquisto illecito di armi e droghe di vario tipo.

“La totalità della condotta corrotta scoperta dai Comitati – concludono le carte – è eclatante” e dimostrerebbe chiaramente che il presidente “ha cospirato per commettere traffico di influenze e imbrogli (..) abusando del suo ufficio, mentendo ripetutamente e (..) truffando gli Stati Uniti per arricchire la sua famiglia“; con il Comitato del GOP che ritiene l’impeachment a Biden l’unico “rimedio della Costituzione per l’abuso fragrante”.