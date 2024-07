Impigliata nella teleferica a Calasca Castiglione/ Tragedia in Valle Anzasca: morta una 41enne

È stato un tragico – e purtroppo mortale – indicente quello che nella tarda mattinata di oggi ha sconvolto la quiete della frazione Porcareccia, poco distante dal comune di Calasca Castiglione nella Valle Anzasca piemontese: ancora incerte le dinamiche – seppur le indagini sono in corso e c’è anche già una primissima ricostruzione -, ma nel frattempo sappiamo che in quei tragici minuti ha perso la vita una donna 41enne originaria del Trentino che si trovata in vacanza con la famiglia in quel di Ossola. Il corpo senza vita della donna è stato recuperato nella valle di Calasca Castiglione appena sotto l’impianto della teleferica qualche ora dopo l’invio dell’allarme grazie all’intervento rapidissimo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco della vicina Verbania che hanno allertato anche il Soccorso alpino (che da prassi ha mobilitato l’elicottero di soccorso) e la Guardia di finanza.

Omicidio Vincenza Saracino, trovata sgozzata a Preganziol/ Il giallo della scomparsa, sentito il marito

Proprio quest’ultima – mentre era in corso il recupero del corpo esanime della 41enne – ha disposto il sequestro dell’impianto della teleferica che collega l’alleggio di Porcareccia alla valle di Calasca Castiglione nel quale sembra che la donna sia rimasta impigliata finendo – aggrappata solamente alla fune – nel vuoto: fatale la caduta di più di 100 metri, con i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul luogo e riportare al sicuro il suo cadavere.

Omicidio Roma: 40enne fisioterapista assassinata in strada/ Spari da un'auto, l'ex si costituisce

Incidente sulla teleferica di Calasca Castiglione: cosa è successo alla donna 41enne precipitata nel vuoto

Ancora incerte – come dicevamo prima – le dinamiche dell’incidente a Calasca Castiglione, ma nel frattempo si indaga sulla teleferica con l’ipotesi che a causare l’incidente potrebbe essere stato un qualche guasto meccanico. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, la 41enne con un gruppetto di persone tra cui suo marito stava caricando sull’impianto teleferico (che, lo ricordiamo, non è pensata per trasportare persone) alcuni bagagli, ma i suoi vestiti si sarebbero impigliati nelle funi: ha resistito aggrappata per alcuni minuti, mentre la teleferica la trascinava verso la valle di Calasca Castiglione; ma alla fine ha ceduto e si è lasciata cadere nel vuoto, impattando da un’altezza di 150 – alcuni quotidiani parlando di 100 – metri.

Giacomo Bozzoli, mandato di arresto europeo/ La fuga in Maserati con moglie e figlio, le ipotesi sulla meta

Sono incorso gli accertamenti sui dispositivi di sicurezza e sul corretto funzionamento dell’impianto e nel frattempo sul luogo dell’incidente è accorsa anche Silvia Tipaldi, la sindaca di Calasca Castiglione, che – parlando con i giornalisti accorsi in massa alla teleferica – si è detta “sconcertata” dell’accaduto: “Siamo in ansia per questa famiglia. È successo in tarda mattinata – ha spiegato – ed è arrivato l’elicottero a prestare soccorso”, confermando che sul posto c’è anche un magistrato “che sta indagando”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA