Imprenditrice attacca Conte: “Racconti solo balle”/ “Una bugia attaccata all’altra”

Giuseppe Conte racconta solo balle sul Coronavirus? Per un’imprenditrice intervenuta a Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano e che va in onda su Rete 4, assolutamente sì. È già diventato virale il breve ma impattante sfogo di Elisabetta Franchini, che è stata coinvolta per dare voce, potremmo dire così, alla categoria dei lavoratori e proprietari di aziende che in questo periodo di pandemia stanno attraversando parecchie difficoltà, tanto che oggi (e non solo da oggi) si chiede a gran voce di entrare nella Fase 2, riaprendo e riprendendo a far girare l’economia. Tema delicato e che sicuramente non si può ridurre a qualche parola urlata in televisione, ma che certamente è attuale e va affrontato; così la trasmissione Mediaset ci ha provato, facendo parlare una delle persone che il Coronavirus sta danneggiando.

LO SFOGO DI ELISABETTA FRANCHINI

Elisabetta Franchini non ha dunque mancato di dire la sua: appena presa la parola ha attaccato direttamente il presidente del Consiglio. “Conte non ha aperto il vasetto della pandemia e di questa grande tragedia” ha tenuto a specificare inizialmente, ma già questa premessa lasciava intendere come il premier non fosse nella lista delle persone più simpatiche; infatti, subito dopo l’imprenditrice ha proseguito dicendo che “Conte ha una grandissima responsabilità”. Quale sarebbe? Quella di raccontare “delle bugie una attaccata all’altra. Io credo che gli italiani abbiano il diritto di sapere la verità”. Già, ma quale verità? L’intervento della Franchini è durato davvero pochi secondi, ma il tema era quello delle promesse che il Governo ha fatto in merito agli aiuti economici.

Soldi che, a quanto pare, non ci sarebbero: le banche aspettano indicazioni su come erogarli, il coro delle tante lamentele si è già levato. La voce di Elisabetta Franchini è una delle tante, che rappresenta chi nelle settimane di pandemia da Coronavirus evidentemente fatica a tirare le somme e mandare avanti la sua attività. E’ appunto uno dei temi cardine della Fase 2: in Spagna hanno già deciso di riaprire tutto, sicuramente ogni Paese ha la sua storia ma anche in Italia ci sono delle realtà regionali (dal Veneto alla Liguria) che hanno prospettato la fine del lock down e in certi casi l’hanno anche messa in atto. Arriverà ora la risposta di Conte alle accuse rivolte dalla Franchini?



