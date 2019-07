Improvviserai, Ale e Franz/ Nuovo show comico di Rai 2 con Gigi e Ross

Raidue, con la direzione di Carlo Freccero, continua a sperimentare e oggi, giovedì 18 luglio, in seconda serata, va in onda la prima puntata di Improvviserai, il nuovo show comico con Ale e Franz (all’anagrafe Alessandro Besentini e Francesco Villa). Si tratta di uno show innovativo che cerca di combinare tre generi diversi ovvero il teatro, lo show puramente televisivo e la sitcom. Lo spettacolo dal vivo si ispira al format tedesco di successo “Schiller Strasse” e al loro fortunato show comico “Buona la prima”, trasmesso tra il 2007 e il 2017 su Italia 1. In “Improvviserai”, Ale e Franz, senza seguire un copione, in compagnia dei vari ospiti, cercheranno di costruire una storia di cui conosceranno solo l’inizio dando vita ad uno show unico e che ha lo scopo di far trascorrere delle ore spensierate al pubblico.

Improvviserai: con Ale e Franz anche Gigi e Ross

Ale e Franz, nella nuova scommessa professionale “Improvviserai”, non saranno soli. Accanto ai due comici milanesi che hanno conquistato la ribalta partecipando a Zelig ci saranno i due napoletani Gigi e Ross (al secolo Luigi Esposito e Rosario Morra), padroni di casa per 11 edizioni dello show “Made in Sud”. Con loro, inoltre, ci saranno Maria Di Biase, che questa volta è senza il compagno (e spalla da sempre) Corrado Nuzzo e Alessandro Betti, comico e collaboratore storico di Ale e Franz. Tutti i protagonisti di Improvviserai dovranno improvvisare una scena dando così vita ad un copione che nasce sul palco, grazie alla bravura di tutti gli attori.

Improvviserai: tutti gli ospiti di Ale e Franz

Nel corso dei vari appuntamenti con “Improvviserai”, sul palco, Ale e Franz e tutti i protagonisti dello show, accoglieranno vari ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo che, insieme a tutti i comici, metteranno in scena uno spettacolo basato sull’improvvisazione. Tra i tanti ospiti speciali dello show ci saranno Matilde Gioli, Nina Zilli, Gianmarco Tognazzi, Elisabetta Gregoraci, Adriano Panatta, J-Ax, Stefania Rocca e Gabriele Corsi.



