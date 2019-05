In amore niente regole/ Video, su Rete 4 il film con George Clooney (oggi, 26 maggio)

In amore niente regole va in onda oggi, domenica 26 maggio, dalle ore 14:40 su Rete. La pellicola del 2008 di genere romantico che vede George Clooney nel triplice ruolo di produttore, regista e protagonista. L’attore americano, che è una delle star più importanti di Hollywood, ha al suo fianco Renèe Zellweger, a tutti nota per la sua interpretazione nelle pellicole della serie “Il diario di Bridget Jones”. Altri attori facenti parte del cast sono Jonathan Pryce e Wayne Duvall. Il film è stato prodotto dalla Universal Pictures e tra coloro che hanno preso parte alla sua produzione negli ambiti di natura tecnica, va senza ombra di dubbio citato Randy Newman, compositore che nella sua lunga carriera ha vinto due Oscar e che ha dato il suo importante contributo anche in questa pellicola, la quale piacerà molto non solo agli amanti del film di tipo romantico, ma anche a coloro che cercano una pellicola che racconti vicende di tipo sportivo. Ma ora andiamo a scoprire insieme qual è la trama di questa pellicola con cui sarà possibile trascorrere questa domenica pomeriggio su Rete 4.

Clicca qui per il trailer

In amore niente regole, la trama del film

La storia che viene raccontata nel film In amore niente regole prende il via nella prima metà degli anni ’20 del ‘900 con la difficile situazione dei Duluth Bulldogs, una delle squadre di football americano più note di tutti gli Stati Uniti d’America, nonchè una delle più vincenti della storia. La società sportiva sta attraversando un momento molto complicato da un punto di vista sportivo e non solo. Per cercare di risollevare le sorti della squadra, Dodge, personaggio che ha il volto, il carisma e la simpatia di George Clooney, decide di provare a compiere quello che appare un vero e proprio azzardo, consistente nel riuscire ad assicurare alla sua squadra le prestazioni di Carter Rutheford, che ha il volto di John Krasinski. Il ragazzo è non solo un campione, ma anche un veterano della Grande Guerra, la quale si è conclusa da pochi anni: sarebbe quindi un colpo perfetto non solo sportivamente, ma anche da un punto di vista mediatico. L’operazione riesce e la squadra riesce a far innamorare nuovamente i tifosi, attirando anche l’interesse dei media. Mentre la squadra macina vittorie grazie a Carter, entra in scena una giornalista, rispondente al nome di Lexie Littleton e che ha il volto di Renèee Zelweger, la quale decide di portare avanti una inchiesta giornalistica avente ad oggetto le imprese di guerra di Carter, s cui nutre molti dubbi. Nel frattempo, sia Dodge che Carter sembrano iniziare a provare dei forti sentimenti per lei. La giornalista decide di approfittare di questa situazione e in questo modo riesce a venire a conoscenza del segreto che Carter porta con se dalla fine della guerra e riferito proprio al periodo che ha passato al fronte. Poco tempo dopo Carter viene ceduto ad un’altra squadra e ad un certo punto esplode anche la rivalità personale con Carter, perchè entrambi sono innamorati di Lexie. Alla fine, dopo una gara di campionato molto accesa, sarà Carter a spuntarla e a conquistare il cuore di Lexie.

Il trailer del film In amore niente regole





© RIPRODUZIONE RISERVATA