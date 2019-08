In punta di piedi con la morte/ Su Rai 2 il film con Danielle Bisutti (30 agosto)

In punta di piedi con la morte andrà in onda su Rai 2 nella prima serata di venerdì 30 agosto, alle ore 21.20. Ci troviamo di fronte a un film per la televisione di genere thriller diretto nel 2018 da Jeff Hare (La doppia immagine dei miei desideri, Il volto biondo della pazzia, Swarm – Minaccia dalla giungla) ed interpretato da Morgan Obenreder (Double mommy, Bound, Rz-9), Danielle Bisutti (Oltre i confini del male – Insidious 2, Un amore da vicino, La maledizione di Chucky), Tucker Meek (La promessa di Babbo Natale, La piccola boss, Worth fighting for) e Violet Hicks (Segreti mortali, La vendetta di una reginetta, Vice – L’uomo nell’ombra). La pellicola è stata distribuita in lingua originale con il titolo Nanny killer.

In punta di piedi con la morte, la trama del film

Passiamo alla trama di In punta di piedi con la morte. Sarah (Morgan Obenreder) è una giovane studentessa che per arrotondare si trova un lavoretto come babysitter. Il suo cliente è il ricco vedovo Edward Martell (David Rees Snell) e il suo compito è badare ai suoi due figli, Jack e Rose. Il rapporto fra la ragazza e i due bambini comincia nel migliroe dei modi, ma ben presto Sarah comincia a rendersi conto che gli scherzi apparentemente innocenti dei due bambini nascondono dei risvolti sinistri. Edward è sempre lontano per lavoro e Jack comincia a diventare sempre più violento con la sorellina Rose, tanto da spaventare anche Sarah. Quest’ultima decide di indagare all’interno della lussuosa e grande villa vuota, finchè non scopre, nella camera della defunta moglie di Edward, un video molto strano. Qui Elizabeth, questo il nome della donna, confessa di essere spaventata dal figlio Jack e di temere addirittura per la sua vita, visti gli attacchi di violenza del piccolo.

