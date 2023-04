In the Blood/ Thriller in onda oggi sabato 1 aprile su Rete 4

In the Blood, film di Rete 4 Con Gina Carano

Oggi, sabato 1 aprile, in seconda serata su Rete 4 alle ore 23.35, va in onda In the Blood. Si tratta di un film statunitense di genere azione/thriller datato 2014, prodotto da Marina Grasic, Raymond Mansfield, Shaun Redick, Cash Warren e Julie Hartley per Anchor Bay Films e 20th Century Fox Home Entertainment. Il film, che ha una durata complessiva di 102 minuti, è stato distribuito in italiano da Sony Pictures Entertainment. In the Blood, che è diretto dal regista John Stockwell, è stato scritto da James Robert Johnston e Bennett Yellin, che si sono inoltre occupati anche dell’aspetto scenografico della pellicola.

In the Blood vede responsabili per il montaggio Lucas Eskin e Doug Walker, mentre ad occuparsi della scenografia è stata Monica Monserrate. Le musiche, invece, sono state affidate al compositore Paul Haslinger, mentre il direttore della fotografia è P.J. Lopez. Nel cast principale, infine, figurano, tra gli altri, gli attori Gina Carano, Cam Gigandet, Danny Trejo, Luiz Guzman, Stephen Lang, Amaury Nolasco, Treat Williams, Eloise Mumford e Tyler Hanes.

In the Blood, la trama del film

Il film d’azione In the Blood, che andrà in onda oggi, sabato 1 aprile, in seconda serata su Rete 4 a partire dalle ore 23,35, racconta la storia di Ava, una giovane donna che nella vita ha subito violenze, è caduta nel baratro della droga ed ha vissuto con un padre oppressivo. Tutte queste difficili esperienze l’hanno portata ad imparare alcune tecniche letali di combattimento per difendere sé stessa. Un giorno, la donna si innamora di Derek Grant e convola a nozze, nonostante suo suocero sia contrario. Dopo il matrimonio, la coppia decide di trascorrere il viaggio di nozze ai Caraibi, dove incontrano Manny, un giovane ragazzo che li invita a partecipare ad una festa.

Nel locale dove si tiene la festa, Ava resta coinvolta in una colluttazione scatenata dal criminale Big Biz. Il giorno seguente, Manuel convince Ava e suo marito a partecipare ad un’escursione, ma il giovane sposo rimane purtroppo ferito in un incidente. Ava chiede di salire sull’ambulanza per assistere il marito, ma le viene impedito; quando la donna si reca all’ospedale non trova nessuna traccia di Derek. La giovane, dunque, si ritrova da sola su un’isola che non conosce a mettersi sulle tracce del marito che è scomparso misteriosamente.











