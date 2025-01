In trappola – Don’t get out: il cast del film

In trappola – don’t get out – è il thriller d’azione del 2018 che Rete4 manda in onda sabato 11 gennaio 2025 alle 21.25. È distribuito da NFP Marketing & Distribution e prodotto da Studio Babelsbergs, Syrreal Entertainment. La regia di In trappola – don’t get out è di Christian Alvart che ha cooprodotto e curato anche la sceneggiatura in collaborazione con Alberto Marini.

Le pellicole recenti che ha diretto sono – Free Country, Cut Off e Nick Off Duty -. Il protagonista è Wotan Wilke Möhring che interpreta Karl Brendt. I film in cui ha lavorato di recente sono – Operation Napoleon, Freak You’re One Of Us e Immenhof L’Avventura di un’Estate -. Nel cast del film In trappola – don’t get out troviamo anche Nora Huetz, Christiane Paul, Fahri Ogun Yardim.

La trama di In trappola – Don’t get out

Karl Brendt, lavora a Berlino e sviluppa progetti per un importante società immobiliare. Una mattina mentre è in macchina per accompagnare i suoi due figli a scuola, riceve una telefonata da uno sconosciuto che lo invita a pagare un grosso riscatto altrimenti le bombe che ha piazzato sotto i sedili della sua auto esploderanno attraverso un comando a distanza oppure potrebbero essere disinnescate. Brendt è terrorizzato, perché se tenterà di lasciare il veicolo o lo faranno uno dei suoi figli, salteranno in aria. L’uomo si rende conto che il suo interlocutore non sta scherzando, perché succede un incidente stradale, l’uomo che sta nell’autovettura davanti alla sua scende e s’innesca un’esplosione. I soldi si trovano sul conto di Simone, la moglie di Brendt. La donna all’inizio non vuole dare il consenso al prelevamento, ma l’intervento della figlia piccola le fa cambiare idea, dalla voce disperata della bambina si rende conto che la minaccia è reale. Simone si presenta in banca accompagnata dal suo avvocato nonché amante.

L’uomo ipotizza che Karl stia progettando una fuga con i figli e chiama la polizia per denunciare il rapimento. Gli agenti intervengono e si mettono sulle tracce di Brendt che dovrà fuggire non solo dagli agenti, ma anche dallo sconosciuto che lo minaccia di farlo esplodere. L’automobile di Karl viene circondata dalle auto della polizia. L’agente Pia Zach scopre che la macchina contiene esplosivo ma non crede nell’ipotesi di una fuga con intenti criminali. Il suo collega Drache non la pensa allo stesso modo, è convinto che Karl sia pericoloso e vada fermato. Ai bambini viene chiesto di uscire dall’auto, ma Josephine temendo che il padre venga ucciso se rimarrà da solo, salta sul sedile anteriore. All’improvviso si presenta uno sconosciuto che dice di essere il fratello di Karl e lo vuole convincere a rinunciare, in realtà è il ricattatore che vuole vendicarsi, in quanto Brendt ha portato sua moglie al suicidio dopo che la donna ha perso l’appartamento a causa di uno sfratto di cui Brendt è responsabile.

L’uomo avvalora la tesi dell’ispettore Drache e conferma la pericolosità di Karl. Il ricattatore ricorda a Brendt che gli restano solo cinque minuti per recuperare i soldi del riscatto. L’agente Zach apprende dalla moglie di Karl che il fratello si trova in Thailandia. La donna prende in mano la situazione e accompagna Karl nel suo viaggio. Arrivati a destinazione, Josephine lascia l’auto e al suo posto sale il ricattatore. Karl gli chiede scusa e ammette di aver sbagliato nei suoi riguardi. Prima che la macchina possa esplodere, Karl riesce a uscirne fuori, mentre il ricattatore muore. Dopo qualche tempo, Karl fa ritorno dalla sua famiglia dopo aver scontato la sua pena.

Le curiosità sul film In trappola – Don’t get out

In trappola – don’t get out – il cui titolo tedesco è – Steig Nicht Aus – è un remarke del film spagnolo – El desconocidod – uscito nelle sale in America con il titolo – Redemption -. La pellicola è stata trasmessa per la prima volta in Germania il 12 aprile 2018. Le riprese sono state girate a Berlino e Hanna Arendt Strasse. Una curiosità che riguarda il regista Alvart è che per diventare regista non ha mai studiato in una scuola di cinema. Lui si definisce un autodidatta e ha iniziato a maneggiare la macchina da presa da bambino.