In Ucraina i missili Storm Shadow Uk/ “Creati per colpire Saddam Hussein in bagno”

L’Ucraina alcuni mesi fa ha ricevuto, dal governo britannico, gli avanzatissimi ed estremamente precisi missili chiamati Storm Shadow, progettati per colpire accuratamente un bersaglio, anche piccolo, ad una distanza di poco superiore a 240 km (150 miglia). Si tratta di uno dei “gioielli” dell’esercito e della Difesa inglesi, che hanno solamente due simili il tutto il mondo, ovvero i missili Scalp francesi e quelli, ben più avanzati dato che arrivano fino ad oltre 305 km, americani chiamati ATACMS (Army Tactical Missile System).

Da quando li ha ricevuti l’Ucraina, inoltre, è riuscita ad intensificare le sue azioni offensive, colpendo con estrema precisione obiettivi sensibili nei terreni occupati dall’esercito russo, come per esempio i depositi di munizioni o, secondo Mosca, un ponte cruciale per i rifornimenti nella regione di Kherson e Zaporizhzhia. Inoltre, si tratta degli unici missili a lunga gittata di cui dispone Kiev, mentre gli Stati Uniti stanno ancora decidendo se inviare i loro ATACMS. La reticenza americana, evidenzia un articolo del Wall Street Journal, è dovuta alla paura che l’Ucraina potrebbe utilizzarli per colpire obiettivi in terra russa, portando il conflitto ad una dimensione più ampia e complicata da prevedere.

I missili inglesi “progettati per colpire Saddam Hussein in bagno”

Insomma, i missili che il governo inglese ha consegnato, in una prova di forza mondiale rispetto ai suoi alleati, all’Ucraina, avrebbero parzialmente svoltato il conflitto, a favore di Kiev. La possibilità, infatti, di colpire obiettivi con precisione, e a lunga distanza, consente una pianificazione tattica più approfondita delle sue offensive, portando la Russia a spostare parte dei suoi rifornimenti nelle terre occupate, al fine di renderli inaccessibili.

I missili del tipo Storm Shadow, attualmente in dotazione all’Ucraina in una quantità non specificata, sono entrati in funzione ufficialmente la prima volta durante la guerra nel Golfo nel 2003, contro l’allora dittatore iracheno Saddam Hussein. Secondo fonti interne alla progettazione, citate dal WSJ, sono stati creati con il preciso intento di permettere agli strateghi militari di capitalizzare potenziali informazioni, come quella che Hussein si trovava all’interno di un bagno in uno dei suoi palazzi. Tuttavia, il costo di un singolo missile Storm Shadow sarebbe pari a circa 1 milione di dollari, e non è chiaro quanti il governo britannico ne abbia forniti all’Ucraina, degli 822 esemplari che ne ha in dotazione.

