Incastrati 2, anticipazioni ultima puntata 28 marzo 2024/ Salvo arresta la corsa di Padre Santissimo

Anticipazioni Incastrati 2 ultima puntata: Salvo incastra Padre Santissimo?

Questa sera giovedì 28 marzo torna su Canale 5 la seconda e ultima puntata di Incastrati 2. Dopo i primi tre episodi trasmessi due sere fa, la fiction con protagonisti Ficarra e Picone regalerà ancora emozioni al pubblico di Canale Cinque, con la restante metà di episodi. Ritroveremo Salvo e Valentino proprio dove li avevamo lasciati: hanno investito involontariamente Padre Santissimo e Tonino minaccia di ucciderli. Ficarra e Picone riusciranno a liberarsi dalle grinfie di Padre Santissimo? Nel quarto episodio di Incastrati 2 Primosale verrà scarcerato per un vizio procedurale insieme al picciotto Stoccafisso, con Padre Santissimo che decider di stanare l’uomo misterioso che vorrebbe il PC di Gambino da sbloccare con alcuni token. Valentino riesce non senza difficoltà a deviare i sospetti della sorella e così decide di rivelare tutto ad Agata.

Gabriel Garko: "Avevo bisogno di ritrovarmi lontano dalla tv"/ "Ho accettato di tornare perché..“

Secondo le anticipazioni di Incastrati 2, nel quinto episodio, dopo un’indicazione di Valentino la polizia riuscirà a fare irruzione nel covo di Padre Santissimo ma il boss e i suoi uomini sono già fuggiti. Salvo e Valentino vengono quindi messi sotto protezione di una scorta. La soffiata di Valentino però è stata comandata dai mafiosi per depistare le indagini di Agata. Crisafulli, sul quale ricade la colpa dell’omicidio Gambino viene incastrato, ma si scopre che il personaggio misterioso che vuole il PC di Gambino è il vicequestore Lo Russo, il vero omicida di Gambino. Dopo aver interrogato Crisafulli, Agata si rende conto che il poliziotto è innocente e telefona al procuratore Nicolosi il quale fa arrestare Lo Russo. Dopo qualche istante però Agata sarà sequestrata da Primosale.

Finale Studio Battaglia 2, Anna chi sceglie tra Massimo e Alberto/ Anticipazioni ultima puntata di stagione

Cosa accadrà nel finale di stagione di Incastrati 2?

Nell’ultimo episodio di Incastrati 2 secondo le anticipazioni si scioglieranno gli ultimi nodi. Lo Russo confessa di aver ricattato Gambino e di averlo colpito a morte quando stava per diventare collaboratore di giustizia, dato che aveva avuto la possibilità di vederlo in faccia. Agata è finita nelle mani di Padre Santissimo che in cambio della sua liberazione chiede al procuratore Nicolosi di poter mettere mano sui token necessari a sbloccare i conti sul PC di Gambino.

Il procuratore Nicolosi inserisce dei localizzatori GPS nei token e così Primosale, dopo averli fatti recuperare nel luogo segnalato, viene individuato e arrestato insieme ai suoi scagnozzi e al capo dei messicani. Seguendo il dottor Tantillo, la polizia trova poi la chiesa dove sono tenuti nascosti gli ostaggi: Padre Santissimo e Cosa inutile, poi redentosi, immediatamente tentano di scappare nei sotterranei ma vengono braccati da Salvo prima dell’arresto.

Un posto al sole/ Anticipazioni 25 marzo 2024: Viola riuscirà a riavvicinarsi a suo figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA