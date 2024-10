La rosa della vendetta anticipazioni turche prossime puntate: Gulcemal page le cure per Armagan

Manca sempre meno al gran finale di stagione de La rosa della vendetta, la dizi turca con protagonisti gli attori Murat Unalmis e Melis Sezen negli panni rispettivamente di Gulcemal e Deva. Il loro amore contrastato e contraddistinto da segreti, bugie e rivelazioni inaspettate ha conquistato i telespettatori di Canale5 che ogni domenica seguono le loro vicende regalando degli ottimi ascolti. Accanto ai protagonisti, però, spazio hanno le vicende anche degli altri personaggi e da La Rosa della vendetta anticipazioni turche si scopre che cosa accadrà loro nelle prossime puntate.

Una delle figure positive della dizi turca è sicuramente il giovane Armagan, figlio di Zafer e Mustafà. Di carattere totalmente opposto alla madre il ragazzo non ha avuto una vita facile, costretto sulla sedia a rotelle è cresciuto con Deva e la sorella Ipek innamorandosi crescendo di quest’ultima. All’inizio non ha reagito per nulla bene quando ha scoperto la verità su Gulcemal, che ha ucciso suo padre ma poi nel corso delle varie puntate ha perdonato il fratello. Ed il rapporto tra i due fratelli si rafforzerà talmente tanto che stando a quanto stabiliscono La rosa della vendetta anticipazioni turche, Gulcemal sosterrà le cure per consentire ad Armagan di camminare.

La rosa della vendetta come finisce: Armagan cammina, sposa Ipek e presto avranno un figlio

E non è tutto perché stando a quanto riportano le anticipazioni sulla puntata finale ci sarà il lieto fine per Armagan. Grazie alle migliori cure pagate da Gulcemal il giovane riprenderà a camminare. A questo punto Armagan potrà coronare il suo sogno e chiederà ad Ipek, la risposerà della ragazza non si farà attendere e sarà un sonoro ‘Si’. La rosa della vendetta come finisce?

Nell’ultima puntata ci sarà un balzo in avanti di cinque anni in cui Armagan e Ipek torneranno delle loro famiglie con delle importanti novità. Giunti a casa Armagan farà uno splendido annuncio alla madre Zafer, con la quale non frattempo avrà riallacciato i rapporti, ed alla sorella Gulendam: presto diventerà padre perché Ipek è incinta del loro primo figlio.