Incendi in Calabria: morto un 98enne/ 80 roghi attivi in regione, 360 unità di vigili al lavoro

Numerose regioni del sud Italia stanno registrando devastanti incendi, a cominciare dalla Calabria, dove a causa dei roghi un signore anziano è morto. Si tratta di un 98enne che è deceduto nella sua abitazione di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria; la vittima era costretta a letto e non è riuscita a fuggire alle fiamme, e nel rogo sono rimasti leggermente feriti anche la figlia e il genero. Proprio a Cardeto, come riferiscono i colleghi di TgCom24.it, l’amministrazione locale ha dato ordine di evacuazione delle case alla luce di alcuni incendi che stanno divampando ormai da tre giorni, e le fiamme hanno interessato anche le zone del catanzerese.

In totale sono 80 gli incendi attivi, e nelle ultime 24 ore ne sono stati estinti altri 60. Ad essere maggiormente interessata è la provincia di Reggio Calabria, da Bagnara a Scilla sino all’estremo sud, compresa la zona dell’Aspromonte. Numerosi gli incendi che sono stati registrati anche verso il mar Ionio e criticità si registrano in provincia di Crotone, in particolare nel comune di Strongoli, in località Gabella: 40 circa gli uomini dei vigili del fuoco impegnati sul campo per domare le fiamme.

INCENDI IN CALABRIA: DA CATANZARO A VIBO VALENTIA, LA SITUAZIONE

I pompieri stanno facendo gli straordinari in queste ore, con numerose richieste di soccorso dalla zona di Petilia Policastro, ma anche Pignera, Giardini di Pitagona e nel sud della provincia di Catanzaro, dove sono state evacuate alcune abitazioni in via precauzionale. A Cosenza, invece, criticità ad Acri, in località Serra di Buda.

Al momento, come scrive ancora TgCom24.it, tutti i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono attivi, e in totale sono più di 360 le unità impiegate sul territorio a contrastare gli incendi in Calabria. Fra i fronti più importanti vi è senza dubbio quello in contrada Zufrò, dove si registra un rogo lungo circa 800 metri, in una zona interessata da numerose ville, villette e strutture ricettive nel territorio di Vibo Valentia. A peggiorare la situazione le alte temperature e il vento caldo che sta ulteriormente alimentando le fiamme.

