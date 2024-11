Un gravissimo incendio si è verificato nelle scorse ore in quel di Napoli, causando una vittima. Ne parlano numerosi media in queste ultime ore, a cominciare dal Corriere della Sera nella sua edizione online, che sottolinea come l’incendio abbia interessato un B&B, un bed and breakfast, con sede in piazza del Municipio nel capoluogo campano, quindi una zona centrale della città partenopea. Purtroppo è morta una ragazza di 28 anni, una giovane turista, che è rimasta coinvolta in un rogo che è divampato attorno alle ore 4:00 del mattino di oggi, venerdì 29 novembre 2024.

Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini dei vigili del fuoco nonché gli agenti della polizia scientifica, che hanno accertato che il rogo è partito dal settimo piano dello stesso palazzo, dove purtroppo è stato rinvenuto il corpo senza vita della giovane turista. Subito dopo lo scoppio delle fiamme, un vasto fumo ha interessato la facciata del palazzo, visibile ovviamente dall’esterno, ed è emerso in particolare una forte macchina vicino ad una persiana ma anche al motore del condizionatore posizionato all’esterno della stessa B&B.

INCENDIO NAPOLI B&B, EDIFICIO RISULTA AGIBILE

La ragazza sarebbe originaria di Lecce e la procura ha aperto una inchiesta per capire cosa sia accaduto. Subito dopo il loro intervento i vigili del fuoco hanno valutato eventuali problemi alla struttura dello stesso B&B, ma secondo quanto emerso dopo una prima ispezione l’edificio risulterebbe comunque agibile, di conseguenza la struttura portante dello stesso non sarebbe stata danneggiata.

Ma cosa ha generato l’incendio che ha poi ucciso quella povera ragazza leccese? Al momento non è ben chiaro cos’abbia potuto scatenare le fiamme ma non è da escludere che sia avvenuto qualche cortocircuito, magari una scintilla che poi ha innescato le fiamme, e il fatto che vi sia una macchia vicina al condizionatore potrebbe far pensare magari ad un malfunzionamento dello stesso motore, che potrebbe essere stato acceso magari per riscaldare il locale.

INCENDIO NAPOLI B&B, TURISTA MORTA NEL SONNO

Da segnalare che nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incendio mentre quando i sanitari sono intervenuti sul corpo della 28enne turista leccese, purtroppo non vi è stato nulla da fare e ogni tentativo di salvarle la vita è stato vano, visto che la ragazza era già morta all’arrivo dei soccorsi, molto probabilmente intossicata dai fumi nocivi causati dal rogo, visto che sul corpo non sono state trovate tracce di ustioni, di conseguenza sembrerebbe essere morta nel sonno.

Il magistrato di turno ha comunque disposto l’autopsia sulla ragazza per comprendere le esatte cause di morte, notizia che arriverà nei prossimi giorni. Il quotidiano Il Mattino ha ricordato che il 14 gennaio del 2021 era accaduto qualcosa di simile, un piccolo B&B che era andato a fuoco vicino al teatro Mercadante di Napoli, senza che fortunatamente non si verificarono feriti o intossicati.