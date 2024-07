Incendio a Chinatown Milano/ Video, brucia palazzina di due piani: 5 persone intossicate

Un grave incendio, fortunatamente senza conseguenze drammatiche, si è verificato nella scorsa notte a Milano. Come riferito dai colleghi di MilanoToday l’episodio è avvenuto di preciso nel quartiere Chinatown, in via Niccolini, dove una palazzina è stata completamente avvolto dal fuoco e dal fumo durante la notte passata, quella fra martedì 9 e mercoledì 10 luglio 2024. Non si sono verificate delle vittime ma cinque persone sono rimaste coinvolte, tutte comunque soccorse in condizioni non gravi, riportando una intossicazione giudicata dai sanitari lieve, nonché delle ustioni.

Incidenti oggi, 27enne morto a Nole Canavese/ Gravissimo impatto moto-fuoristrada: deceduto sul colpo

Tutte le persone coinvolte fanno parte di una famiglia, leggasi i genitori quarantenni e due figli di 19 e 23 anni, con l’aggiunta di un pompiere, leggermente ferito mentre stava spegnendo le fiamme. Le fiamme, secondo quanto emerso, hanno interessato il secondo piano della palazzina nonché il sottotetto e l’allarme è scattato attorno alla mezzanotte e quaranta minuti. Una volta che sono stati chiamati i soccorsi sul posto si sono presentate i vigili del fuoco con ben sette squadre di pompieri, a conferma della gravità dell’episodio. Nel giro di poche ore le fiamme sono state domate e il sito è stato messo in sicurezza ma la palazzina risulta essere ovviamente inagibile per via dei danni evidenti causati dalle fiamme.

Il talco è “probabilmente cancerogeno per l'uomo”/ L'IARC alza il livello di pericolosità

INCENDIO A CHINATOWN MILANO: VIGILI STANNO CERCANDO DI CAPIRE COSA SIA SUCCESSO

Ma cosa ha causato l’incendio nel quartiere Chinatown di Milano? I vigili del fuoco hanno fatto scattare le indagini una volta che l’incendio della palazzina è stato spento, ma al momento non hanno trovato ancora la causa anche se secondo alcune indiscrezioni si sarebbe verificata una esplosione, da cui sarebbero appunto nato il tutto. Non è quindi da escludere una bombola a gas, anche se al momento si tratta solo di ipotesi non verificate e nelle prossime ore emergeranno tutti i dettagli sulla verità.

Apple pronta a sfidare Amazon e l'Echo/ Arriva un HomePod con schermo touch integrato?

L’incendio è stato avvistato da numerosi residenti della zona, anche perchè il quartiere Chinatown è molto popolato a Milano soprattutto d’estate, e non sono mancati i video pubblicati sui vari social e su internet. Clicca qui per il video della Rai dell’incendio a Chinatown Milano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA