Incendio Livorno, brucia edificio a Stagno/ Video, alta colonna di fumo nero nel cielo

Un incendio è in corso in questo momento in quel di Livorno, precisamente in località Stagno. Come riferito da vari organi di informazione locali, fra cui il portale del quotidiano Il Tirreno, le fiamme starebbero interessando un edificio sito fra via Oberdan Chiesa e via Aiaccia, e si sarebbero sviluppate oggi, venerdì 5 luglio 2024, durante la mattinata. Come segnalato da numerosi residenti della zona, dal luogo dell’incendio in provincia di Livorno si staglia nel cielo una lunga colonna di fumo nero, chiaro indizio dell’entità del rogo, e sarebbero state diverse le chiamate dei cittadini ai vigili del fuoco, preoccupati per lo “spettacolo” a cui stavano assistendo.

Nel giro di pochi minuti le autorità sono accorse in massa sul luogo dell’incendio con due squadre dei vigili del fuoco, quindi l’ambulanza, un’automedica, la polizia e i carabinieri, ed inoltre, vi sarebbe un elicottero a sorvolo della zona. Sembrerebbe che nel rogo sia rimasta coinvolta una sola persona, un uomo ferito comunque in maniera lieve ma che non era presente nello stabilimento di Stagno al momento delle fiamme, quindi una “vittima collaterale”.

INCENDIO LIVORNO, BRUCIA EDIFICIO A STAGNO: LE FIAMME DALLE ORE 9:30

Secondo alcune informazioni emerse, l’incendio della provincia di Livorno sarebbe iniziato attorno alle ore 9:30 di stamane, quando appunto è giunta la chiamata alle centrale operativa dei vigili del fuoco. Non si hanno notizie più certe visto che la situazione è in divenire e nel corso della mattinata sono attesi ulteriori aggiornamenti per fare un quadro dettagliato della questione.

La cosa certa è che si tratta del secondo incendio nel giro di pochi giorni in quel di Livorna, visto che due giorni fa era scoppiato un rogo in un’abitazione di Bibbona, che aveva causato anche la morte di una persona. A perdere la vita era stata una donna, e a nulla era valso l’intervento tempestivo degli uomini del 118 e dei vigili del fuoco, visto che quando i soccorsi erano giunti nell’abitazione sita in località La California, per la vittima non vi era già più nulla da fare. In quell’occasione era rimasto ferito in maniera molto lieve anche un vigile. Clicca qui per il video dell’incendio di oggi di Livorno pubblicato da Il Tirreno.

