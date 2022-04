Incendio a Parigi: video bus in fiamme/ Fumo nero vicino Cattedrale di Notre Dame

Dense nuvole di fumo nero si sono alzate in cielo a Parigi scatenando il panico tra i cittadini. La causa è l’incendio di un bus, avvolto dalle fiamme in pieno centro. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, quando un autobus del trasporto pubblico RATP ha preso fuoco vicino alla Cattedrale di Notre-Dame, a Place Maubert e Saint-Germain Boulevard. La polizia francese su Twitter ha confermato l’incendio e aggiunto: “I servizi di emergenza stanno intervenendo, evitate la zona“.

Al momento non è nota la causa dell’incendio, ma ci sono filmati registrati sul posto che mostrano l’intero veicolo avvolto dalle fiamme. Inoltre, si sono sentiti diversi forti scoppi. Il rogo è stato spento pochi minuti fa, ma non si sa se vi siano feriti. Al momento le informazioni sull’incendio sono frammentarie, infatti arrivano soprattutto dai social, dove erano partite le prime segnalazioni e dove circolano diversi video.

La notizia dell’incendio del bus a Parigi ha trovato riscontro anche nella testimonianza fornita da una persona a Reuters. Il testimone ha spiegato che la zona è stata isolata, mentre i vigili del fuoco provvedevano a spegnere le fiamme. Così è emersa una foto scattata da un testimone oculare che mostra una colonna di denso fumo nero che si alzava sulla Senna, praticamente a poche centinaia di metri dalla famosa cattedrale di Parigi, il cui tetto è stato coinvolto in un enorme incendio circa tre anni fa, riportando ingenti e gravissimi danni. Tanta la paura, ma per fortuna è stata fatta subito chiarezza in merito all’origine di quel fumo nero che ha costretto i residenti a chiudere le finestre e barricarsi in casa. Di seguito alcuni dei video pubblicati sui social.

I shot this right now from the roof of Pompidou in Paris. From what I can see there is a fire right next to Notre Dame Cathedral./ Az önce çektim, Notre Dame Katedralin’in yanında yangın var. pic.twitter.com/8MmYkUtNda

— Cicek Kahraman (@Cicek_Kahraman_) April 4, 2022