L’incendio scoppiato a Roma vicino a Piazzale Clodio, nella zona Monte Mario, si è pericolosamente avvicinato anche alla sede Rai di via Teulada, costringendo i presenti negli studi a lasciare l’edificio, che è stato evacuato. I vigili del fuoco, a partire dalle 13, sono scesi in strada per spegnere le fiamme che hanno lambito una zona centrale della Capitale, all’altezza della città giudiziaria, con un’alta colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. Per via dell’evacuazione della sede Rai è saltata anche la puntata di “Estate in Diretta”, programma condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini: al suo posto è stata mandata in onda una puntata di Techetechete. Su Instagram, la De Girolamo ha esclamato in una storia: “Ragazzi noi stiamo evacuando lo studio, adesso ci rimproverano se non ce ne andiamo. Se ne sono andati tutti e dobbiamo andare via anche noi. C’è un incendio, l’incendio è serio ed è a Monte Mario”. (agg. JC)

Incendio a Roma: fiamme nel quartiere Monte Mario

Le alte temperature tengono in ginocchio l’Italia e minacciano incendi su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. Le fiamme nella giornata di oggi, 31 luglio, sono divampate a Roma, in via Romeo Romei, dietro la Corte d’Appello della Capitale, impegnando vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Dopo l’esplosione dell’incendio sul luogo si è resa ben presto visibile una colonna di fumo nero nella zona di Monte Mario: varie auto, parcheggiate a bordo strada, sono state avvolte dalle fiamme, mentre la zona verde circostanze è stata completamente danneggiata dal rogo. In particolare, il fuoco si è diramato tra le baracche che occupano la collina di Monte Mario.

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco insieme a volontari e forze dell’ordine per stabilire la dinamica di quanto accaduto. All’esterno della Corte d’Appello è stato azionato un idrante con lo scopo di arginare il fuoco, aiutando così i pompieri al lavoro per tentare di bloccare le fiamme. Quelli esplosi vicino al tribunale di piazzale Clodio non sono gli unici roghi che hanno interessato Roma nella giornata di oggi: nella notte aveva bruciato un canneto in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, con alcune baracche che avevano preso fuoco.

Incendio a Roma: fuoco sulle colline di Monte Mario

L’incendio a Roma, a piazzale Clodio, è esploso più o meno intorno alle 13, costringendo all’intervento numerose squadre dei vigili del fuoco. Come spiega il Corriere.it, la polizia ha chiuso le strade di accesso alla Panoramica e nella zona del Trionfale, anche quelle intorno all’Olimpico, al fine di permettere ai soccorsi di lavorare nel migliore dei modi per arginare il fuoco che è arrivato a minacciare le abitazioni. In particolare a preoccupare sono le varie baraccopoli che occupano la collina di Monte Mario, che sorgono proprio nella zona interessata dalle fiamme.

A preoccupare i residenti sono in particolare il caldo e il vento forte che sta alimentando l’incendio: le operazioni di spegnimento proseguono da diverse ore, costringendo i vigili del fuoco a richiedere anche l’intervento di mezzi aerei che si riforniscono direttamente nel Tevere.