Incendio auto elettrica Bari: muore 59enne disabile/ Forse colpa di una modifica alla batteria

Dramma a Bari, dove un’auto elettrica ha preso fuoco, provocando la morte del suo guidatore. L’episodio è riportato in queste ore dal Corriere della Sera e la vittima è un uomo disabile di anni 59. Secondo quanto emerso, il decesso sarebbe avvenuto 24 ore fa circa, precisamente durante la notte fra il 23 e il 24 luglio scorso, ma la notizia è emersa solo in questi minuti. Purtroppo per l’automobilista non vi è stato nulla da fare e quando la polizia è giunta sul luogo segnalato ha avuto non poche difficoltà e risalire all’identità dell’occupante, visto che il cadavere era completamente carbonizzato. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che le autorità al momento propendono per un guasto dovuto alla modifica del veicolo.

L’episodio si è verificato di preciso presso il parcheggio della Coop, supermercato situato presso il centro commerciale Mongolfiera, in zona Santa Caterina a Bari. Per risalire all’identità le autorità hanno dovuto utilizzare i pochi elementi a disposizione, attraverso cui è stato poi ricostruito il puzzle. Nel contempo la Procura di Bari ha aperto un fascicolo d’indagine su quanto accaduto, anche se al momento non è ipotizzato alcun reato. E’ stato infatti esclusa l’ipotesi dell’omicidio, e anche quella del suicidio non è una pista che stanno battendo le forze dell’ordine.

INCENDIO AUTO ELETTRICA BARI: UNA FATALITÀ, ESCLUSO L’OMICIDIO

E’ invece più probabile che si sia trattato di una semplice fatalità. L’auto andata a fuoco è un veicolo elettrico che secondo quanto riferito dal Corriere della Sera aveva subito delle modifiche al motore per ottenere una maggiore autonomia. Di conseguenza si ipotizza che il veicolo abbia malfunzionato nelle sue componenti elettriche dopo di che sarebbe andato in corto circuito e si sarebbe scatenato il rogo.

Molto probabilmente, ipotizziamo noi, essendo andato il sistema elettrico in totale blackout, il disabile, vista anche la sua condizione fisica, è rimasto bloccato nell’auto, trovando poi una tragica fine. In ogni caso bisognerà attendere le risultanze delle indagini della polizia per avere la certezza di quanto sia accaduto, e stando a quanto si apprende l’automobile era stata sottoposta ad alcuni controlli ma non erano state riscontrate irregolarità.

