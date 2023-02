Incendio Genova, brucia palazzo in via Piacenza/ Video, 90 persone evacuate

Un grosso incendio sta interessando Genova dalla tarda serata di ieri, un palazzo in Val Bisagno che ha costretto l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di numerose persone. Come riferito da diversi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia di stampa Ansa, le fiamme sarebbero divampate attorno alle ore 22:40 di ieri, martedì 14 febbraio 2023, per delle ragioni ancora da accertare, e lo stabile andato in fumo sarebbe quello che sorge al civico numero 17 di via Piacenza. Imponente il dispiegamento di mezzi da parte dei pompieri, alla luce dei danni ingenti, in particolare al tetto dell’edificio, così come confermato anche dai numerosi video circolanti sul web in queste ore.

Tra l’altro l’incendio è risultato visibile in tutta la zona, soprattutto nelle ore notturne e all’alba, e nel cielo si è stagliata un’alta colonna di fumo nero avvistabile da chilometri di distanza. Ad accompagnare il tutto, un forte odore di bruciato che è arrivato fino in centro e alla Foce, così come riferito da GenovaToday. In totale 90 persone sono state evacuate e allontanate dal palazzo in via precauzionale, anche se non è chiaro se vi siano dei feriti o delle persone coinvolte.

INCENDIO GENOVA, BRUCIA PALAZZO: IL ROGO PARTITO DAL TETTO?

Al momento non sembrerebbero registrarsi feriti gravi anche se qualcuno ha avuto bisogno dell’ossigeno sul posto, prontamente soccorso dagli uomini del 118. Attorno alle ore 23:00 le autorità hanno deciso di chiudere via Emilia e via Piacenza per favorire lo spegnimento dell’incendio, e a mezzanotte le fiamme hanno continuato a bruciare il palazzo.

L’ipotesi più accreditata, come riferisce l’agenzia Ansa, è quella di un innesco involontario, molto probabilmente a seguito di materiale edile: era in corso infatti il rifacimento del tetto di conseguenza non è da escludere che qualcosa abbia preso fuoco inavvertitamente. Di seguito il video delle immagini dell’incendio di Genova, un filmato davvero impressionante.

