Incendio Roma, brucia lo store Orizzonte/ Fiamme alte 10 metri, struttura devastata

Un incendio di vaste proporzioni si è scatenato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, interessando il negozio Orizzonte. Come riferiscono i colleghi di Fanpage, le fiamme sono divampate attorno alle ore 22:00 in quel di Castel Romano, nella zona commerciale che si trova fra la capitale e Pomezia. A bruciare un capannone di via Piscina di Cupa, il cui tetto è andato in parte distrutto proprio per via del rogo. Una volta lanciato l’allarme sul luogo si sono recati una ventina di mezzi dei vigili del fuoco, oltre che i carabinieri e la polizia che hanno subito fatto scattare le indagini per cercare di capire se il rogo sia stato doloso o meno.

Nicolò Zaniolo minacciato sotto casa da 15 ultras Roma/ Scappa poi l'inseguimento

L’outlet di Castel Romano è molto frequentato in zona, così come il vicino parco Cinecittà World, ma entrambi non sarebbero comunque stati interessati dalle fiamme stando a quanto riferiscono le autorità. Ancora ignote per il momento le cause del rogo e solamente quando l’area sarà messa in sicurezza e tornerà quindi agibile, sarà possibile stabilire se l’incendio in provincia di Roma sia stato causato da una “mano umana” o se eventualmente per imprudenza o magari incuria.

Incidenti oggi, 25enne investito da bus/ A Lucca morta una 78enne dopo frontale

INCENDIO ROMA, A FUOCO STORE ORIZZONTE: CENTINAIA DI PERSONE INCREDULE

La cosa certa è che i danni causati dall’incendio sono stati ingenti, con la struttura dello store Orizzonte che è stata in parte devastata dal rogo. Le fiamme del resto hanno raggiunto un’altezza superiore ai 10 metri molto probabilmente dopo aver incontrato sul proprio cammino del materiale altamente infiammabile, e sono state visibili, anche per via del buio notturno, dalla Pontina.

Si è inoltre diffusa una dense nube di fumo nero, con conseguente odore acre che è arrivato fino alla zona dell’Eur, con l’aria che è divenuta praticamente irrespirabile nel perimetro dell’incendio. Alla fine i vigili del fuoco ci hanno messo ore per riportare il sito in sicurezza e spegnere tutte le fiamme, e nel frattempo tantissime persone sono rimaste con il fiato sospeso nell’assistere a quel devastante incendio. Del resto il negozio Orizzonte, come riferisce Fanpage, è molto conosciuto e frequentato da centinaia di persone ogni giorno: ormai non esiste più.

Mascherine acquistate da Zingaretti/ "Mai consegnate" ma Non è l'Arena scova deposito

© RIPRODUZIONE RISERVATA