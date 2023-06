Incendio in palazzo nel centro di Parigi/ Video, crolla facciata: feriti sotto macerie

Un incendio è scoppiato in un palazzo nel centro di Parigi, con la facciata che è crollata. Sul posto, come riportato da Ansa, si trovano diverse squadre di pompieri, che stanno cercando di domare le fiamme. Presenti anche alcune ambulanze per soccorrere i feriti, che sono almeno diciassette di cui sette sono gravi. Alcune persone sarebbero ancora bloccate sotto le macerie.

L’intero quartiere in rue Saint-Jacques, nel 5° arrondissement, è stato intanto transennato e le palazzine circostanti evacuate, dato che il timore è che il fuoco si propaghi ulteriormente. Nell’edificio coinvolto ha sede una scuola di musica americana. “Gli edifici sono in fiamme, state alla larga per consentire ai vigili del fuoco di intervenire”, ha dichiarato il funzionario Edouard Civel. A raggiungere la zona è stata anche la sindaca Anne Hidalgo per seguire le operazioni di soccorso da vicino. La densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città e sta causando diversi disagi.

Incendio in palazzo nel centro di Parigi: la causa è una fuga di gas

La Polizia francese è all’opera per comprendere cosa abbia dato vita all’incendio nel palazzo nel centro di Parigi, ma sembrerebbe che la causa sia una fuga di gas. I residenti della zona hanno infatti raccontato di avere sentito un forte odore e successivamente l’esplosione. Tutti i vetri degli edifici circostanti sono andati in frantumi, tanto che le persone che si trovavano nelle proprie case si sono date alla fuga. Alcuni, però, si trovano ancora sotto le macerie.

La Prefettura, ad ogni modo, non si è ancora sbilanciata su quanto accaduto. “Non c’è nulla che possa chiarire l’origine del disastro”, ha affermato un portavoce. Alcuni testimoni hanno rivelato anche che nei giorni scorsi nel quartiere erano stati effettuati dei lavori in strada alla rete del gas.

Une énorme #explosion à #Paris ! Tout un quartier ravagé. Vidéo envoyé par une amie. pic.twitter.com/7nA9T6qCwL — Mat (@Namat_12) June 21, 2023













