Incendio Roma, esplodono 50 bombole GPL/ Video, evacuato centro estivo: intossicati

Un maxi incendio è divampato a Roma alle 13.30 di lunedì 27 giugno 2022 con le fiamme che, dalle sterpaglie all’altezza del civico 1052, sono arrivate ad avvolgere un centro estivo per ragazzi, una rimessa di camper e a lambire le case, tanto da costringere la Protezione Civile capitolina a evacuare alcuni palazzi. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, ci sarebbero due cavalli feriti, 15 persone intossicate dal fumo e circa bombole di gas esplose, con testimoni che avrebbero anche visto bruciare i camper.

Scrive il quotidiano che “le fiamme, spinte dal vento, si sono alzate e hanno mangiato metri di terreno. L’incendio ha avvolto il centro estivo ‘Le Palme’, dove decine di bambini sono stati evacuati in tutta fretta. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e della Protezione Civile. I soccorritori hanno visto il fuoco aggredire la struttura centrale in muratura del centro estivo, un altro fronte minaccia i palazzi vicini”. In tal senso, i palazzi di via della Monachina sono stati prudenzialmente evacuati e più di 50 persone si sono riversate in strada.

INCENDIO ROMA, CANADAIR IN VOLO

Come vi accennavamo in precedenza, per far fronte all’incendio di Roma i vigili del fuoco hanno iniziato l’intervento in forze con quattro squadre coordinate dal capoturno provinciale, ai quali si sono aggiunti, alle 15, due elicotteri e due canadair della protezione civile. Riporta “La Repubblica” che “a circa 700 metri di distanza dal centro estivo Le Palme, sempre in via della Monachina, c’è una rimessa con decine di camper che sono stati aggrediti dal fuoco. L’aria è stata scossa da esplosioni in sequenza: scoppi causati dall’incendio che ha coinvolto oltre ai camper, diversi bomboloni carichi di gpl”.

Intanto, ci sarebbe un disperso e si tratterebbe di un uomo ricercato dalla polizia e dalla Protezione Civile: “Dalle prime informazioni sembra che si tratti di un agricoltore che stava provando a spegnere le fiamme con il trattore e del quale si sono perse le tracce”.













