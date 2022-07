Incendio Roma oggi video: fiamme e esplosioni/ Timore nube tossica “usate mascherine”

INCENDIO ROMA OGGI: SENTITE ANCHE ESPLOSIONI

Le immagini che rimbalzano da Roma sono impressionanti: un vasto incendio, il terzo in pochi giorni, è divampato oggi, sabato 9 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, il violento rogo è partito alle ore 16:50 circa da un autodemolitore di via Casilina. L’incendio a Roma si è propagato alla vegetazione, mentre ora la situazione sarebbe sotto controllo, con le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai.

Una densa nube di fumo nero, che si teme sia tossica, si è alzata nella zona di Centocelle ed è visibile in diversi quartieri della capitale. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, insieme a carabinieri, polizia e polizia locale di Roma Capitale. Sono al lavoro 25 squadre dei vigili del fuoco con 100 unità di personale. Inoltre, sono impegnati 50 automezzi, tra cui un mezzo speciale aeroportuale, il Dragon, arrivato dall’aeroporto di Ciampini. A scopo precauzionale, sono state evacuate due palazzine ai civici 131 e 133 di via Fadda, nella periferia romana di Torrespaccata. Il presidente del V Municipio, Mauro Caliste, su Facebook ha pubblicato un post in cui parla di «situazione drammatica» e fa delle raccomandazioni: «Utilizzate la mascherina, chiudete le finestre e non avvicinatevi». Invece l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha assicurato che «sono stati allertati tutti i pronto soccorso per sintomi respiratori».

“NON SAPPIAMO SE ORIGINE CRIMINALE O COLPOSA”

C’è grande preoccupazione per l’incendio di Roma che si è diffuso nella zona ed è visibile nel quadrante centro-sud, addirittura anche dal Circo Massimo affollato di persone per il concerto dei Maneskin. I residenti si sono riversati in strada preoccupati, in quanto il vento ha portato il fumo sui palazzi che sono coperti da una specie di nebbia, che peraltro potrebbe essere tossica. Inoltre, dall’area dell’incendio di Roma sono state sentite forti esplosioni a catena, forse causate dallo scoppio dei serbatoi dei veicoli. Il traffico è andato in tilt, così gli agenti della polizia hanno dovuto scortare i mezzi dei vigili del fuoco per evitare che restassero bloccati tra le auto dei cittadini in fuga. Non sono mancate scene di panico, ma alla fine non sono stati registrati feriti. Su viale Palmiro Togliatti sono andate distrutte alcune auto parcheggiate dopo che l’incendio di Roma ha raggiunto le sterpaglie sul ciglio della carreggiata. Alcuni residenti, invece, hanno fatto in tempo a spostarle prima che venissero avvolte dalle fiamme.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato di «una sequenza impressionante di episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani» e assicurato la stretta collaborazione «per accertare le cause di ciascun evento ed assistere le persone coinvolte». La situazione viene tenuta sotto controllo. «Non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa. Non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni. È il tempo dell’unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma», ha concluso Gualtieri nel post pubblicato suoi suoi canali social.

VIDEO MAXI INCENDIO A ROMA OGGI IN ZONA CENTOCELLE













