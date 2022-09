Incendio San Giuliano Milanese, rogo ditta chimica/ Nube tossica? “Chiudete finestre”

Un vasto incendio si è verificato questa mattina nel comune di San Giuliano Milanese, zona sud di Milano. Le fiamme, altissime, sono divampate in particolare dalla zona industriale della cittadina, in quel di via Monferrato, presso la Tomolpack, azienda che si occupa di imballaggi, estendendosi poi alla Nitrolchimica, una ditta che è invece dedita al recupero di solventi e allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Numerosi le immagini e i video circolanti sui social in queste ultime ore, e che mostrano una densa colonna di fumo nero stagliarsi nel cielo sopra San Giuliano, visibile a diversi chilometri di distanza.

Le aziende della zona hanno diramato ai propri dipendenti l’ordine di chiudere le finestre vista la produzione chimica dell’azienda a fuoco, mentre il Comune, attraverso la propria pagina Facebook personale, ha pubblicato un avviso rivolto ai suoi cittadini in cui si legge: “Questa mattina, nella zona industriale di Sesto Ulteriano, è scoppiato un incendio in via Monferrato. Le autorità preposte e le Forze dell’Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona. Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.

INCENDIO SAN GIULIANO MILANESE: “VI SAREBBERO ALCUNI FERITI”

L’incendio a San Giuliano Milanese è divampato attorno alle ore 10:45 di questa mattina e sul luogo segnalato vi sono al momento ben 14 squadre di vigili del fuoco, mentre non è ben chiaro se vi siano delle persone coinvolte, anche se MilanoToday riporta: “Alcune persone sarebbero rimaste ferite gravemente”.

Ad alimentare le fiamme e a rendere complicata l’opera di spegnimento dei vigili del fuoco, il fatto che il rogo sarebbe alimentato da sostanze chimiche e solventi, prodotti altamente infiammabili che fanno da “carburante”. Sul posto anche i tecnici dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, l’Arpa, per misurare le concentrazioni di agenti inquinanti nell’aria, e capire se sia stata rilasciata nel cielo una nube tossica. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

